保時捷推出超豪華「單車」　定價一萬美元　高級用料盡現設計心思

在今年農曆新年大家聽到過最多的祝賀語一定是「身體健康」。還在經歷本世紀最可怕的疫情，令我們深深感受到沒有比健康最重要的事，如果你覺得最重要的是家人、子女，就更加要注重健康。所以，即使未能放鬆如以前般上Gym Room、打球，至少我們可以做一些個人運動，而跑步和踏單車就是最好選擇。單車比起跑步還可以去到更遠、享受速度感，而且鑽研裝備上亦是一大樂事，可能因為這樣，就連豪華汽車品牌Porsche保時捷也推出兩款電動單車。

eBike Sport（圖片來源：Porsche）

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保時捷剛剛才發布了最新的Porsche Taycan Cross Turismo電動車，馬上又有兩款電動單車eBike Sport和eBike Cross，分別針對街頭路面以及越野路況。兩款皆有三種尺寸選擇，設計靈感來自於電動車Taycan，採用全懸掛碳纖維車架和Magura煞把，配有日本著名品牌Shimano生產的變速器。適合日常騎行的「Sport」以白色展現輕鬆的生活態度，「Cross」就以型格黑色示人，電子變速箱的電纜和制動線隱藏在車把中，一體簡約，彩色顯示屏實時顯示速度、距離和當前騎行模式。

eBike Cross（圖片來源：Porsche）

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保時捷的出品必屬佳品，當中蘊含著不少人性化的設計，例如符合人體工學的車把，長時間用起來更覺得舒適。作為電動車可以輔助體力挑戰長途之旅，輔助踩踏速度高達25km/h，可以安全地在崎嶇不平的地形上行駛。液壓可調式座桿快速變換適合的坐姿，對於「Cross」還有山地單車輪胎提供最佳抓地力、提供完美平衡力。Magura制動系統則可以在任何情況下安全地減速及停車，根據地形要求可以透過機械變速來換擋。

兩款eBike的設計靈感來自於電動車Taycan（圖片來源：Porsche）

耐用、人性化、速度感、輕量化等等，相信很多其他的牌子都會具備其中的條件，但保時捷這一次的新作品卻全都要，要知道你入手的並非單車，而是一輛保時捷，它們的售價分別為10,700美元起（eBike Sport）及8,549美元起（eBike Cross）。