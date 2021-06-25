配得起蝙蝠俠的座駕　Mercedes四年前概念車成真　奢華與優雅兼備

超級英雄總是令人著迷，除了英雄本身的個人魅力，他們的裝備及配件都引人入勝。現在電影《閃電俠》的籌備如火如荼，預計即將在下年年尾上映，除了閃電俠之外觀眾們最想見到、也最常見到的莫過於蝙蝠俠。早前終於落定了蝙蝠俠一角將由主演《Birdman》的Michael Keaton擔任，而且他亦是繼1992年添布頓執導的《蝙蝠俠》之後再次飾演。除了這個消息之外，蝙蝠俠的最新座駕亦同時釋出。

圖片來源：twitter@_DCWorld

向來蝙蝠俠的戰車都相當吸睛，不過畢竟都是虛構出來的作品，可是蝙蝠俠也是凡人，平日Bruce Wayne會看得上哪一車款？在《閃電俠》就是Vision Mercedes-Maybach 6。這款作品原來早在2016年問世，當時還是概念車，不過時隔多年這輛雙門轎車外觀上沒有太大變化，唯一的區別就是當年是敞篷版，現在是硬頂，而且本來是大膽奪目的紅色，不過似乎深藍色更適合這位黑夜之神。全車長19英尺，有著流線車身，輸出高達750匹馬力。

AMG Vision GT（《正義聯盟》劇照）

本來Mercedes-Benz配上葛咸城富豪已無違和感，原來電影公司華納兄弟亦早就與品牌有著長期合作關係，在2017年上映的《正義聯盟》已經見過E系列敞篷車以及AMG Vision GT現身在螢幕前，尤其是後者，更加為了當時飾演蝙蝠俠的Ben Affleck的龐大身軀而將車身放大了1.1倍，戲裡戲外都是有錢就是任性。

Vision Mercedes-Maybach 6（圖片來源：Mercedes-Benz）