Bentley第二款混能車終登場　性能特色大拆解　與麥卡倫合作減排

環保和減排都是世界大趨勢，帶領著各行各業步向更好的未來，例如今回要介紹的威士忌和電動車產業。當日本三得利宣布在2022年之前實現完全使用可再生能源，而另一邊廂的蘇格蘭的老大哥The Macallan最近又與英國豪華轎車品牌Bentley合作，至2025年之前在The Macallan莊園內建立一支全電動的車隊，並在2030年前實現碳中和目標。

與此同時，藉著這兩個英國貴族般的品牌合作，Bentley亦宣布推出品牌第二款混能車Flying Spur Hybrid，現已可以預訂，預計能夠在年尾交付，雖然實際價格仍未知曉（據說要價160,000歐元以上），而且在釋出的圖片當中，威士忌迷一看就知道背景是The Macallan獲獎無數的釀酒莊園。

圖片來源：Bentley

Bentley早就計劃在2030年之前逐步轉變成純電動車品牌，然而截至新車釋出之前，品牌只有一部Bentayga Hybrid，至於新作Flying Spur Hybrid當然有過之而無不及。新作採用Volkswagen Group旗下通用的2.9升V6雙渦輪增壓汽油引擎為核心，再搭載電動系統協同工作，最大馬力536hp、峰值扭力750 Nm，0-100km/h的加速時間低於4.1秒，極速為285km/h。

圖片來源：Bentley

Flying Spur Hybrid是為車系中碳排放量最低的，而且速度一點也不遜色，起步至瞬間加速都十分恬靜，帶點紳士般的優雅。最大續航力為700km、純電動模式為40km以上。配置14.1kWh鋰電池，大約2.5小時就可以叉到飽。配備三種專屬的驅動模式，分別是EV Drive（純電力驅動）、Hybrid（油電複合動力模式）和Hold（鎖定）三種，鎖定模式作用是為了儲電，三者有效幫助管理電池使用情況，至於Hybrid模式更是強大，輸入目的地後會為旅程不同的部份調配最適合的駕駛模式，再計算出最有效的電量使用情況，所有關於續航里程、電量及充電狀態等情況都能夠在儀表板、顯示器和中控螢幕中看到。

圖片來源：Bentley

另外在設計方面，雖然外表沒有令人震驚的設計，一貫的優雅，但亦有七種車型專屬配色、多達60種衍生塗裝的選擇，也可以透過品牌的定制部門Mulliner進行客製化，又或者加配Blackline Specification黑色套件定必型格非常。