【法拉利】5部「ONE-OFF」FERRARI　比限量款MONZA SP1/SP2更罕有

最近世界各地的FERRARI（法拉利）車壇中，一直談論著限量車款MONZA SP1與MONZA SP2，不過要說到罕有，FERRARI會所推出「ONE-OFF」系列車款，就絕對是獨一無二，今回就選出最近5部FERRARI唯一極罕車。

自2009年開始FERRARI就不時推出「ONE-OFF」系列的車款，顧名思義是獨一無二車款，可謂獨家訂製。同時FERRARI曾宣稱「ONE-OFF」系列，是受有委託資格的客戶所要求才製作，不過要如何成為具有委託資格客戶，FERRARI就沒有正面回答，只是說購買力絕非唯一基準。跟據網上消息，大多具有委託資格的客戶都是收藏家，或是長期與FERRARI合作的人士。

2020 FERRARI OMOLOGATA

OMOLOGATA於2020年9月正式亮相，是由Flavio Manzoni和Style Centre合作製作，用上812 Superfast為設計基調，保留V12自然進氣引擎，亦是自2009年以來第十部「ONE-OFF」作品，外觀用上品牌著名的Rosso Magma金屬紅色，從車頭上不難看見出GTO經典的半橢圓進氣設計。

+ 3

2019 FERRARI P80/C

2019面世的「ONE-OFF」車型P80/C，由Flavio Manzoni與FERRARI工程設計團隊聯手，官方稱此項目是「ONE-OFF」系列中，最費時的企劃，是因客戶由特殊要求而開發，從2015年已經開始研發，花上4年才推出。基於488 GT3車款，並以純賽車型（Track-only）為創作方向，外型以FERRARI經典車型330 P3/P4與1966年的Dino 206 S為創作靈感，打造出與眾不同的Sports Prototype車型。

2018 FERRARI SP3JC

2018年就推出「ONE-OFF」的SP3JC，是是世界著名的法拉利經典車銷售公司Talacrest負責人John Collins所擁有的，是以F12 TDF車型的底盤，歷經兩年多的時間匠心打造，配以V12引擎。車身擷取了來自1950至1960年代，FERRARI V12敞篷跑車的神粹，車身的設計風格是依照車主對普普藝術的喜好，用上Bianco Italia白色為基調，加上Azzurro Met藍色以及Giallo Modena黃色，散發出舊式賽車的氣息。

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2018 FERRARI SP38

SP38在法拉利的Fiorano測試賽道上亮相，由FERRARI設計中心以488 GTB的底盤為基礎，又重新修改車身的空氣力學設計，將進氣口隱藏在車門折線位，並於車身打造出一氣呵成的完美曲線，使側曲線看起來與458有幾分相似。同時外型就刻意加入F40的造型元素，由碳纖維打造的散熱孔、車尾的4圓燈或是高聳尾翼等等設定，都將經典的F40改以更先進的技術呈現。

2016 FERRARI SP275 RW Competizione

2016年所推出的「ONE-OFF」車款是FERRARI SP275 RW Competizione，網上傳出車主是一位來自美國佛羅里達的牙醫，原來美國牙醫財力如此驚人。車身以FERRARI F12 Berlinetta為基礎，外型上則是參考275 GTB作藍本，此車款比當年J50更罕，同樣配以V12引擎。

同場加映：

FERRARI MONZA SP1/SP2

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FERRARI的限量車款MONZA SP1與MONZA SP2，官方稱生產量不多於500部，雖則於2018年已經公佈，不過因為疫情關係，最近才漸漸到各位車主手上，隨即在各大FERRARI車壇引起熱話。加上FERRARI Monza SP1曾在2019年獲得iF Design Award設計大獎，以及紅點設計獎最高榮譽的「最佳設計獎 Best of the Best」，自然話題度十足。