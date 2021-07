【法拉利】5部「ONE-OFF」FERRARI　比限量款MONZA SP1/SP2更罕有

最近世界各地的FERRARI(法拉利)車壇中,一直談論著限量車款MONZA SP1與MONZA SP2,不過要說到罕有,FERRARI會所推出「ONE-OFF」系列車款,就絕對是獨一無二,今回就選出最近5部FERRARI唯一極罕車。

自2009年開始FERRARI就不時推出「ONE-OFF」系列的車款,顧名思義是獨一無二車款,可謂獨家訂製。同時FERRARI曾宣稱「ONE-OFF」系列,是受有委託資格的客戶所要求才製作,不過要如何成為具有委託資格客戶,FERRARI就沒有正面回答,只是說購買力絕非唯一基準。跟據網上消息,大多具有委託資格的客戶都是收藏家,或是長期與FERRARI合作的人士。

2020 FERRARI OMOLOGATA

OMOLOGATA於2020年9月正式亮相,是由Flavio Manzoni和Style Centre合作製作,用上812 Superfast為設計基調,保留V12自然進氣引擎,亦是自2009年以來第十部「ONE-OFF」作品,外觀用上品牌著名的Rosso Magma金屬紅色,從車頭上不難看見出GTO經典的半橢圓進氣設計。

2019 FERRARI P80/C

2019面世的「ONE-OFF」車型P80/C,由Flavio Manzoni與FERRARI工程設計團隊聯手,官方稱此項目是「ONE-OFF」系列中,最費時的企劃,是因客戶由特殊要求而開發,從2015年已經開始研發,花上4年才推出。基於488 GT3車款,並以純賽車型(Track-only)為創作方向,外型以FERRARI經典車型330 P3/P4與1966年的Dino 206 S為創作靈感,打造出與眾不同的Sports Prototype車型。

2018 FERRARI SP3JC

2018年就推出「ONE-OFF」的SP3JC,是是世界著名的法拉利經典車銷售公司Talacrest負責人John Collins所擁有的,是以F12 TDF車型的底盤,歷經兩年多的時間匠心打造,配以V12引擎。車身擷取了來自1950至1960年代,FERRARI V12敞篷跑車的神粹,車身的設計風格是依照車主對普普藝術的喜好,用上Bianco Italia白色為基調,加上Azzurro Met藍色以及Giallo Modena黃色,散發出舊式賽車的氣息。

2018 FERRARI SP38

SP38在法拉利的Fiorano測試賽道上亮相,由FERRARI設計中心以488 GTB的底盤為基礎,又重新修改車身的空氣力學設計,將進氣口隱藏在車門折線位,並於車身打造出一氣呵成的完美曲線,使側曲線看起來與458有幾分相似。同時外型就刻意加入F40的造型元素,由碳纖維打造的散熱孔、車尾的4圓燈或是高聳尾翼等等設定,都將經典的F40改以更先進的技術呈現。

2016 FERRARI SP275 RW Competizione

2016年所推出的「ONE-OFF」車款是FERRARI SP275 RW Competizione,網上傳出車主是一位來自美國佛羅里達的牙醫,原來美國牙醫財力如此驚人。車身以FERRARI F12 Berlinetta為基礎,外型上則是參考275 GTB作藍本,此車款比當年J50更罕,同樣配以V12引擎。

同場加映:

FERRARI MONZA SP1/SP2

FERRARI的限量車款MONZA SP1與MONZA SP2,官方稱生產量不多於500部,雖則於2018年已經公佈,不過因為疫情關係,最近才漸漸到各位車主手上,隨即在各大FERRARI車壇引起熱話。加上FERRARI Monza SP1曾在2019年獲得iF Design Award設計大獎,以及紅點設計獎最高榮譽的「最佳設計獎 Best of the Best」,自然話題度十足。