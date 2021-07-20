新世代混能超跑Aston Martin推出量產Valhalla直逼法拉利最強之作

沉醉於速度的朋友務必要留意新世代混能超跑，在去年尾，法拉利的首款量產插電式混能開篷超跑SF90 Spider面世已經令人著迷不已，輸出功率破千，0-100km/h加速只需2.5秒，極速高達340 km/h，實在令人眼前一亮。不過最近英國車廠Aston Martin亦宣布推出最新的量產版Valhalla混能超跑，速度亦不遑多讓。

圖片來源：Aston Martin

Valhalla配置740馬力的AMG 4.0T雙渦輪增壓V8引擎和201馬力的雙電機系統，合共輸出最大功率達到937馬力，0-100km/h加速只需2.5秒，極速達到350 km/h，據言有望打破紐柏林北環賽道6分30秒的單圈時間紀錄。在電動模式下亦有130km/h，續航力為14.5公里。

圖片來源：Aston Martin

作為品牌首款混能車型，Valhalla最初在2019年日內瓦車展以概念車RB 003面世，將會令品牌未來的車型帶來新定義，預計在2024年前推出超過10款作品，除了Valhalla之外備受注目的又有超跑Valkyrie，是為唯一搭載V12引擎的車型。V字頭的系列寓意著勝利，原來在北歐神話當中Valhalla代表著英靈神殿。

圖片來源：Aston Martin

Valhalla有著前衛的造型，不過與兩年前的概念車RB 003有所不同的除了由本來的V6引擎改為AMG 4.0T雙渦輪增壓V8引擎，並配置全新定製的八速雙離合器變速箱，是品牌最為先進、反應最靈敏的V8引擎，透過輕量化排氣系統與可調引擎聲閥門，可以聽得出最正宗的Aston Martin引擎聲。至於底盤設計則來自F1車隊，因為Aston Martin 61年以來重返F1，車隊今年已在銀石賽車場總部公開展出。Valhalla預計將會在2023年尾開始交付，售價約為70萬英鎊，並限量500部。