豐田高調發佈16款未來EV　遲來的高調反擊舉行大型發佈會取代車展

曾經以「混合動力車款」（Hybrid Vehicle）領導環保車市場的豐田（Toyota），在近年卻被急速冒起的電動車陣營接近完全壓制。雖然廠方早前曾與其他品牌組成合作聯盟，堅持開發及推動表現更環保的傳統石化能源新車，但也不得不作兩手準備，在電動車戰線上作出有效回應。在社長豐田章男領軍下，豐田與旗下高級車品牌凌志（Lexus）於日前一口氣發佈了十六款新型號電動車，當中不乏發售在即的「準量產型號」。

雖然原定今年舉辦的東京車展早已宣佈無法如期舉行，但作為日系車廠的領道者，豐田集團堅持以高規格發佈大量新款電動車，態度積極。（圖片來源：Toyota）

心水清的讀者或會記得，今年（2021年）本來是東京車展舉辦年份，可惜受到肆虐全球接近兩年的新型冠狀病毒影響，今年展會被逼取消，令日系車廠失去了一個展示新車及技術開發成果的大型舞台。不過，作為日系車廠的領導者，豐田集團決定高調舉行大型發佈會，於日前向全球車迷展示十六部配備BEV電動系統的新車或概念型號，規模之大及認真程度，有如在舉行東京車展發佈會一樣，令人振奮！

社長豐田章男是眾所周知的熱血車迷，但為了品牌及集團的持續發展，也要好好回應在全球新車銷售市場急促崛起的電動車需求。（圖片來源：Toyota）

豐田所講的BEV，其實就是Battery EV的簡稱，亦即是只配備充電池系統的電動車。由於豐田一早已開發及生產結合了電動摩打及汽油引擎的混合動力車款，並且稱這類車為Hybrid EV（簡稱HEV），為了與HEV有所區別，故此豐田發佈的廠方資料及新聞稿一概將純電動車稱作BEV，其實就即是其他車廠方目前所說的EV。

豐田與高級品牌凌志將會積極開發及推出新款電動車，凌志更會與其他高級汽車市場對手看齊，定下目標於2030年轉型為「純電動車品牌」，不再發售傳統引擎型號。（圖片來源：Toyota）

為了回應急速崛起及競爭愈趨激烈的電動車市場，豐田將於2022年推出旗下第一款純電動車Bz4X。車名中的bZ是beyond Zero的縮寫，意指「超越零排放」，因為豐田希望旗下的電動車不單不會帶來空氣污染，還要為駕駛者提供高度的駕駛樂趣及新鮮感。值得一提的是，bZ4X明年開賣之後，廠方會以此為基礎持續發展成不同車型及形態的bZ電動車系，目標是在2030年時推出三十款新型號電動車，而且要在全球賣出350萬部。

到底豐田能否達成目標？車迷們不妨從今次大型發佈會中現身的「電動車戰隊」看看豐田的BEV開發成果。筆者認為部分概念車款外形的確吸引，但設計就稍嫌重覆，相信未必全部都會變成量產車；再加上日本人一直活在自然災害陰霾下，不會真心確信電動車可以應付突發而至的大型天災（例如地震、海嘯），故此有理由相信，豐田（以至其他日系車廠）不會如歐洲對手一樣，斷言完全放棄開放傳統燃油引擎，因此更期待它們會如何合力改良內燃機（即引擎）以回應目前在新車市場上勢如破竹的電動車。

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