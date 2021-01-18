【美國總統】經典競選口號各具政治智慧　有自大狂言更有流行曲

即將在美國時間1月20日舉行總統就職典禮，在這個大日子不妨來回顧一下歷屆的美國總統競選口號，除了突顯他們的政治智慧，也與社會狀況為主旨，有時則是純粹地宣傳自己，反映到本人的性格。

Joe Biden（圖片來源：Gettyimages）

或者因為參選期間正值疫情橫行，所以拜登（Joe Biden）也希望值著競選口號令人民重獲信心，「Build Back Better」簡而易明但略為內歛無力，不過有趣的是用上了首疊的手法，三個B字開頭迎合到Biden的名字，平易近人又容易記住。

Donald Trump（圖片來源：Gettyimages）

去年Donald Trump將前屆選舉的口號「Make America Great Again」改成「Keep America Great」，相信想表達的是在任期間已經做得滿意，但需要持之以恆下去，也成為其支持者再次投給他的原因，不過看來疫情已經把這個夢想徹底摧毀。

Obama：「Change」（圖片來源：Gettyimages）

不過競選口號不一定只有一句，以上一位總統Obama為例，最深入民心的可能是一個單字「Change」，另一句「Yes, we can！」也簡潔精明，作為美國有史以來首位黑人總統，引領變革是必須的。至於再上一位總統喬治布殊（George W. Bush）也有一句類似的：「Yes, America Can！」，所指的相信是走出911事件的陰霾，同時大力推動反恐。

「羅斯福新政」（New Deal）成為了其連任四屆的關鍵（圖片來源：Gettyimages）

近幾位總統的口號都好像大同小異，克林頓（Bill Clinton）另有一句關於變革的：「For People, for a Change」，但引來更大迴響的相信是：「It's The Economy, Stupid！」，每位競選人的政綱相信都有所不同，有的關注外交、有的教育，而他總體而言還是與大家談經濟，這會否是不滅的致勝定律？就要看當時的環境，例如老布殊（George Bush）的口號卻是「Kinder, Gentler Nation」，因為正值冷戰結束，人民需要靜下來了。而有時大談經濟也未必敵得過不可抗力，胡佛（Herbert Hoover）也說過要做到「A chicken in every pot and a car in every garage」，但隨著大蕭條過後這只淪為笑柄。所以過後的「羅斯福新政」大行其道，救濟失業者以及推動經濟的復甦，「I propose a New Deal」正是他的口號，民心所趨，以致他連任了四屆成為了美國在位時間最長的總統。

「Nixon's the One」（圖片來源：Nixonfoundation）

接下來的就是「擺自己上枱」系列，著名的如尼克遜（Richard Nixon）的口號：「Nixon's the One」，恍如救世主降世的口吻。而甘迺迪遇刺身亡後，當時的副總統Lyndon B. Johnson接棒就職，其口號是「All the way with LBJ」，可能想以其身份為大家帶來信心。另一個有趣的卻是Jimmy Carter的「Not Just Peanuts」，為何關上花生事？原來他是出身於花生農場，以自己的背景作口號還是少有。最後還有杜魯門（Harry S. Truman），「I'm just wild about Harry！」原來竟然是當時的一首流行曲，用上流行文化來加深自己的印象也是一個出色的做法，至少人民定必好好記住。