【高級珠寶】BVLGARI古羅馬色彩世界　Armani不一樣簡約純淨美學

今年年尾兩大意大利高級品牌——Giorgio Armani與BVLGARI帶來了它們最新的高級珠寶系列；分別以簡約高貴的線條與記滿巴洛克式色彩的珠寶配搭，詮譯不一樣的奢華。

Giorgio Armani自去年11月推出高級珠寶系列，令大家能一睹年Armani先生對珠寶設計的熱情和美學。可見於時裝作品的理念和標誌元素，在品牌的珠寶作品中都佔一席位。相信除了一眾Giorgio Armani的愛戴者外，喜歡個性美的女士亦會被其高級珠寶精細的工藝而吸引。

Giorgio Armani的Circle系列，主打圓形造型。（Giorgio Armani）

今年推出的作品，繼續圍繞品牌的風格，以珠寶詮譯Giorgio Armani奢華的世界。首先有全新的系列Circle，主打圓形造型，給人純淨之感。系列中的項鍊、手環、戒指和耳環都以幼細的線條呈現出優雅的圓；顏色由紅寶石與香檳色鑽石相搭，配形成鮮明的色彩對比。整體設計沒有大肆點綴的奢華，但卻有一份和諧而高貴的格調。

一向都以花朵代表女性香氣為靈感的Sì系列，今季再推出新作品，繼續以成熟而帶點神秘的黑瑪瑙花朵呈現女性迷人的特質。沒有過於花巧的設計，全新的耳環、戒指、手環和項鍊都以簡單的型狀和層疊的結構為主；寶石除了用上了黑瑪瑙外，還有非常特別的黑色鑽石，與清透白鑽互相閃照，相信這個系列對於一眾喜歡簡約而充滿個性的女士來說，就能低調地展現品味。

在眾多的時裝作品中，大家都不難發現Armani先生很喜歡用以「天空」作為他的創作靈感；而在他的珠寶創作中，就有了Firmamento系列，以天上的閃閃發光的元素作主題。今年的款式依然保留了星星和月亮的這兩款標誌性的形狀，但用上的色調比上一季更為大膽；全新的作品都換上了一抹深邃的藍色，以藍寶石和天青石打造，配上系列的嵌飾和流蘇設計，筆者認為比白鑽更為搶眼。

BVLGARI設計充滿羅馬色彩（BVLGARI）

充滿神話色彩的羅馬是一個令人著迷的地方，而對於意大利品牌BVLGARI來說，這個城市更是品牌的靈感來源。在明年 1 月BVLGARI就會帶來全新 Barocko 系列，最新作品充滿巴洛克式奢華，運用上不同珍貴而色彩大膽的寶石，營造超搶眼的華麗感，同時每件首飾都如藝術品一樣精緻。除了滿足視覺之外，品牌原來亦想以明艷色彩、多種寶石的光線效果和流麗的造型，為大家帶來的七彩繽紛的好心情。