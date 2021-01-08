抗疫設計│防護的奢華在於耐用與全面　如何守護最愛手袋與鞋履？

最怕的不是疫情，而是大家已經習慣了疫情，19年出現的Covid-19持續到2021，戴口罩不再感到不適，消毒雙手不再需要電視廣告「洗手、洗手、洗手！」的提醒，但是病菌是無孔不入的，新一年又有甚麼新方案可以應對？

A.I. SHIELD for SNEAKERS & BAGS（圖片來源：A.I. SHIELD）

口鼻和雙手只是防疫的第一步，我們日常還是要上班、到處通勤，在電梯、在商場、交通工具上還可能會把病菌攜在身上帶回家。所以由頭到腳、每件衣物與飾品的全方位保護是需要的。例如由A.I. SHIELD推出的最新防疫方案，特別針對波鞋、手袋以及衣物而設。

A.I. SHIELD for SNEAKERS & BAGS（圖片來源：A.I. SHIELD）

「A.I. SHIELD for SNEAKERS & BAGS」除了消毒殺菌，還有防水和防污功能，這款產品採用液體玻璃的特性和納米刺針的技術，這種納米塗層平常用於保護手機螢幕，水或油性物質難以滲透或粘附在塗層表面，而納米刺針可以刺破細菌，就快要到新年了，各位都會穿新鞋子，或者置入新手袋，這一次用在波鞋及手袋之上更顯奇效，產品以物理消毒，並無化學成份，用起來更為放心。

A.I. SHIELD EcoPLUS+ for CLOTHING（圖片來源：A.I. SHIELD）

另一款產品「A.I. SHIELD EcoPLUS+ for CLOTHING」是針對衣物布料的抗菌劑，用水稀釋後用來浸泡衣物，晾乾後抗菌劑就已經抓緊衣物纖維了。它的原理是透過光催化及納米刺針技術，減低有害細菌病毒及霉菌滋生，獲得美國 EPA 認可，並通過毒性測試。筆者認為最大特點在於用一次可以維持高達50次濕洗，耐用性非常高，也適合到循環布口罩之上。