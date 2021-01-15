Zaha Hadid事務所操刀　深圳新高樓起動　梯田設計環保又吸睛

在疫情來到之前，香港人三不五時會到深圳吃喝玩樂，或者下一次再臨此地之時，深圳最高的摩天大樓將會落成。早幾日由著名建築設計團隊Zaha Hadid Architects成功贏得深圳灣超級總部基地Tower C的設計，塔樓將會成為城市交匯點，與相鄰的公園和廣場相連，轉變為由種植露台聯合而成的梯田景觀，高度將近400米，有望成為深圳最高的建築之一。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

設計的主體為兩座塔，再由一系列曲折的露台組成，每個露台上都佈滿了綠色植物和水生植物花園，其中包括水中種植系統，概念上形成相鄰公園的延伸，為城市提供新的公共空間，可供遊人享用。竣工後將容納約30萬人，除辦公樓外，還將設有會議中心、展覽空間和住宅區，配合交通樞紐、花園和沿海地帶。由於深圳已慢慢成為全球技術創新中心，今次的設計上Zaha Hadid Architects特別想加入活力感，創造公共空間，所以植物是必須的。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

大廈的幕牆則具有獨特的階梯式飾面，其功能在於讓建築物自我遮蔽，而玻璃窗還加入促進自然通風的設計。大樓提供單車停泊的設施，鼓勵遊客騎車前往，大樓底亦直接鏈接著地鐵網絡。除了綠色建設與單車等環保措施的應用，建築用料上採用已回收利用或包含少量碳的建材，最後，還將使用智能管理系統來監視建築物的內外狀況，自動調節供暖並最小化能量消耗。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

原來Zaha Hadid Architects已在中國操刀不少的作品，自從2016年著名建築師Zaha Hadid逝世之後，這個設計團隊現由Patrik Schumacher帶領，他們出品的建築以有機的曲線而聞名，很多都是吸引眼球的不規則形狀，這一次的作品亦不例外，兩座有著獨特質感的高塔底下竟然是梯田，而且在城市中擔當著重要的角色，不過現時還是開始階段，我們還可以期待著室內設計在將來如何震驚我們的眼球。