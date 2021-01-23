首富Elon Musk的5件瘋狂小事：真人版Iron Man？10歲自學寫程式？

Elon Musk伊隆麥斯克因為作風大膽，在網路上相當活躍，一直是大家熱烈討論的世界名人之一，除了先前力挺好友Kanye West競選總統又一夕之間轉變風向、或是扯入尊尼特普與前妻安芭赫德的家暴案和幫自己的孩子取名為「X Æ A-12 Musk」外，他的人生其實還是有各種不同的小事蹟讓人意外，今天就讓我們用五件小事好好認識這位剛升上全球首富的超級強人吧！