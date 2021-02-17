【安縵】奢華酒店集團推出排毒產品　解決暴飲暴食節後症候群

曾經為各位介紹過吧，世界上有一個極為奢華的酒店集團名為安縵（Aman），與一眾奢華酒店不同的是，它以私密的隱居地為目的，每一間酒店都融入當地的自然環境之中，當中不少，還是隱秘的化外之地。

可以從東京安縵（Aman Tokyo）學習壽司、劍道與茶道；在越南的Amanoi上瑜珈堂，於集團的首間酒店布吉島的Amanpuri與老虎暢遊，這些夢幻般的旅程，都是度身訂造的。如此奢華的酒店服務，所出品的產品也是頂級的吧，在去年酒店因為疫情而推出護膚及水療系列大受歡迎，在家中也能夠得到酒店級的部分享受，為了迎接牛年，酒店加推一系列專為節後症候群而設的身心靈排毒產品。

鎮靜配方SVA（圖片來源：Aman）

新年大吃大喝是常識吧，但即使是向來注重體態的男女，新年過後都難免失手。於是安縵推出最新研製的完善營養補充劑SVA，從內而外地潔淨用家的身心靈。現代人都或者有服用補充劑的習慣，提供日常飲食及欠缺運動之下身體不足的微量元素，至於禪味十足的安縵就崇尚自然、一切取之自然。

例如SVA肝臟排毒微量營養素補充劑融合多種有益物質，包括從葵花籽中提取的卵磷脂可以有助消化系統維持正常運作，同時保持理想的膽固醇水平，洋薊葉亦有備受推崇的護肝功效，抗炎、抗氧化的生薑成分可以溫和地保護消化系統。新年難免縱情飲食而食滯，也可能會過量飲酒，所以消化系統及肝功能特別需要照顧。

Janu Montenegro將成為Aman新品牌的旗艦之作。（圖片來源：Janu Resorts）

過分飲食容易令身體失調，除了身體對精神也有影響，SVA中草藥配方特別為心靈淨化排毒設計，中醫認為肝主情志，所以排毒養肝原來是有助於平衡人體能量的運行，成分方面，柴胡成分具有疏肝解鬱、推陳致新的排毒功效，取自芍藥根部的白芍則可鎮定情緒，增強專注力。特別適合假期過後要重拾心情上班上學。

「Janu」是梵語中「靈魂」的意思（圖片來源：Janu Resorts）

針對過分進食而設計的消化支持配方，透過促進消化酶的產生幫助身體代謝排毒，消化酶可以分解碳水化合物、蛋白、脂肪和乳製品，促進腸道健康，還可配合主要成分為白術的滋補中草藥配方，養好脾胃功能，從中提升免疫力並有安神功效。

三家新的酒店位於黑山、沙地阿拉伯的AlUla以及東京，均在2022年落成（圖片來源：Janu Resorts）

最後，安縵在新一年除了推出護膚品、高級香水以及以上排毒產品，同時亦會推出全新的酒店品牌Janu，「Janu」是梵語中「靈魂」的意思，主打獨特的待客之道以及注重社交健康，三間新的酒店位於黑山、沙地阿拉伯的AlUla以及東京，均在2022年落成，或者到了2022年，我們終於可以安心去旅行，而Janu可能就是心目中的目的地。