空氣清新機｜極簡設計與功能性並重　新一年為呼吸道健康做好準備

不知道大家還有沒有沉醉於農曆新年的長假期呢？新的一年開始，為了做好準備，都會應節地翻看一下所屬生肖的來年運程吧！健康就要重點留意，有些運程書甚或會特別分析呼吸道健康方面。不過生肖運程信不信由你，自己的健康可以自己掌握。如果擔心呼吸道健康，對於家居的空氣質素存疑，最近愈來愈多人入手空氣淨化機，以下介紹幾款著重設計與功能的款式，讓大家可以精心挑選。

攜帶式Cado藍光空氣淨化機MP-C30（圖片來源：Cado）

挑選空氣淨化機其中一個決定要素是「潔淨空氣輸出率」，即是每分鐘可以提供幾多潔淨的空氣，日本品牌Cado就是日本第一家達到國際權威美國家電製造商協會所設定的潔淨空氣輸出率世界最高標值認証，而且品牌作品在2018年及2019年都獲得有著「設計界奧斯卡」之譽的德國IF設計獎，用起來信心十足。品牌最大特點在於採用獨創的藍光光觸媒技術，可以分解細菌及有害物質同時消除異味。令人驚奇的還有具有自我潔淨再生功能的濾芯，大大增加濾芯的使用壽命，不用經常換來換去。

Aurabeat AG+TM銀離子空氣淨化機（圖片來源：Aurabeat）

有心添置空氣淨化機，有些人主要都是想預防COVID-19。本地有科技品牌Aurabeat研發了一部達到「醫療級別」的空氣淨化機，自家研發的專利AG+TM銀離子空氣消毒技術獲得美國權威研究機構MRIGlobal測試，可以在30分鐘內消滅大於99.9%的新冠病毒，現在香港過半的公立醫院都正在使用該作品。除了針對新冠病毒，結合銀離子、紫外線和等離子的三重空氣消毒技術亦可以消滅塵埃、細菌、病毒、異味、甲醛甚至煙味，功能性上算得上一絕吧。

Pure Cool Cryptomic™二合一空氣清新機（圖片來源：Dyson）

最後又要回顧一下在上年6月Dyson推出的Pure Cool Cryptomic™二合一空氣清新機，最突出之處在於採用了自家研發的Cryptomic科技，配備三個智能感應器可以實時監測空氣品質，檢測空氣中的污染物、診斷室內空氣品質問題，假若檢測出問題，還會自動啟動空氣淨化模式，而用家則可以連接相應的應用程式即時檢視室內的空氣品質數據。產品特別針對甲醛這種潛在致癌及致敏物質，特別是春夏的甲醛釋放濃度可隨著溫度及濕度升高而大幅增加，產品使用的濾網獨特結構可以在分子層面上長效消除甲醛。天氣回暖，正可為春夏的家居空氣質素做好準備。