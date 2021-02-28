前SpaceX、Tesla、AirBnB設計師打造　13萬元成為流動太空艙業主

全球經歷了一年多的抗疫之路，世界各地的人對現狀都各有反思，當中亦產生了不少創新的點子，造就更富彈性的生活模式，以應付變幻無常的未來。曾經擔任IBM項目經理的Jeff Wilson亦不例外，從一開始希望為醫療界增加獨立流動空間以應付急增的新冠肺炎病人，到後來慢慢發展成充滿未來感的流動住所——JUPE，為大家日後的居住環境帶來了新構想。

外型設計非常前衛（JUPE）

請來前SpaceX、Tesla及AirBnB的設計師聯手建成，JUPE的外型就如一架前衛的太空船，能帶著大家逃離人口稠密的城市，走到壙野、沙漠、樹林等大自然的環境中。在科幻風格的外表下，JUPE的結構設計亦十分聰明，主骨幹是由耐用而輕巧的鋁杆支撐，再以防火布組合成幾何形狀的外帳。

表面設計跟我們平日露營所搭的營帳差不多（JUPE）

乍聽之下，JUPE好像跟我們平日露營所搭的營帳差不多？那麼你就低估了這個價值$17,500 美金的設計了！因為在佔地10平方米的空間內，它可以容納一張King size的床、一張書桌及椅子，比營帳寬敞之餘也有充足儲物空間，加上樺木地板，更有家的溫暖感。其它簡約明亮的室內設計就是出自著名精品酒店老闆Liz Lambert及可持續建築專家、前AirBnB Social Innovation負責人Cameron Sinclair攜手打造，令外表前衛的JUPE同時擁有時尚格調。

佔地10平方米的空間內，可容納一張King Size床、一張書桌及椅子。（JUPE）

若果二人合力組裝JUPE，大概花幾小時就能完成，在適合的地方架起這個能遮風擋雨的落腳點，因此亦有人稱這個設計為小型方舟，假想著某天不幸地遇上什麼天災人禍，它能夠成為臨時庇護所。要令JUPE更加設備完善，亦可以在棚外加裝太陽能板，配置電源插座、USB充電器、WI-FI網路、LED燈，甚至還能裝設音響、保險箱、冰箱等，應付生活不同需要。

現在JUPE正於預購階段，品牌預計首批產品能於今年年初完成，年中前開始送出成品，同時於本年亦會於美國加州、內華達州等地展出，有興趣的朋友可以留意最新動向。