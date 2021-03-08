建築｜龍脊龍爪是風水陣？香港著名風水建築大戰　用設計破解布局

今日熱話，定必是著名行山徑龍脊之上突然出現一件「龍爪」雕塑，但由於劣評如潮，所以龍爪伸出僅僅三天就被拆除。及後，不少網民思疑此物乃是風水陣，但外型實質似酒樓鳳爪，而且「龍爪向上」則意味著龍身反肚，大為不利。其實香港一向都不乏風水之物，例如同樣身處郊外、大嶼山的心經簡林，還有中環這片風水必爭之地，今回就來溫故知新，了解一下中環最著名的兩座風水建築背後的大師及故事。

龍脊的「龍爪」僅僅三天就被拆除（蔡正邦攝）

香港作為國際金融中心，各大企業的總部都設在中環，面向作為龍脈的九龍，最聚財的方位就是現時滙豐總行大廈的位置。別以為風水是中國產物，事實上中國政府是無神論，而英國人比起中國人更加相信風水。滙豐又名「獅子行」是因為門前兩隻銅獅Stephen及Stitt，在風水學上，滙豐總行後門的位置以前無遮無掩，所以要放兩隻銅獅用作擋煞。

滙豐總行外擺放銅獅的做法其實源自於上海外灘滙豐銀行上海市分行，於1923年落成，原品現存放於上海市歷史博物館（網上圖片）

氣不過，這風水第一的勢頭就在80年代被中銀大廈所破。滙豐總行的造價高達10億美金，又請來首屈一指的堪輿大師龍景銓作為風水顧問，而中銀大廈所處的位置本來在風水上極差，因為位置很小而且交通非常不便，更有傳在日佔時期那裡有著大量死難者，加上當年的建築預算只有1.3億美金，少滙豐總行近十倍，到底是何方大師將種種的劣勢化為利刃？

1988年施工中的中銀大廈（圖片來源： LERA）

中銀大廈剛落成時是亞洲最高的大廈，正是出自美籍華人設計師貝聿銘之手。其外型就恰似一把刀刃，直指滙豐，的確在1990年落成之時，滙豐銀行的股價隨即大跌，甚至影響到英國的總部。滙豐見狀也要馬上作出回應，翌年就在樓頂架起兩門大炮，大刀勊銅獅，大炮打刀刃，此場中環風水大戰，後來波及到卡在中間的長江集團中心，今年重奪香港首富的李嘉誠，據聞在當年為了避開炮火，特意把大廈高度設定為283米，剛好高於滙豐而低於中銀，避開了刀炮相交點，更甚的是，外型設計就恍如四面銅牆鐵壁。

長江集團中心建於中銀與滙豐之間（圖片來源：Wiki）

不過，貝聿銘曾經說過中銀大廈的設計其實是礙於有限資金而從結構上節約成本應運而生，把承重力轉移到四邊的角柱上，內部就無需支柱支撐，成本上節省了足足一半。而且四組三棱柱加上錐狀頂部，看起來就如竹子般，更有節節上升之寓意。

中銀大廈（圖片來源： LERA）

最後，還是要說一說向來備受討論的心經簡林，原來其造價高達950萬港元，而且由於是木雕，所以為免受菌類滋生及蟲蟻侵擾也有著高昂的保護及復修工程費用。心經簡林之緣起自香港出現沙士之時，國學大師饒宗頤教授有見於香港經濟低迷，就決定將心經墨寶贈予市民，藉此祈福，後來就由政府決定將之化成戶外大型展覽。本來是想以石柱打造的，但因為種種的困難決定以木材當作竹簡刻上心經，最後以38條花梨木柱組成，當中37條刻有《摩訶般若波羅蜜多心經》。

心經簡林（圖片來源：Wiki）

不過亦有人覺得心經簡林在風水上並不如本意般吉祥，首先是「8」字形取其無限之意，但既是源自佛學，何不用「卍」這個符號？於是人們就想像更似是一條蛇，甚至覺得會影響此處的磁場，而且木柱遠看就如木釘，木柱容易腐爛更令人生疑，甚至有鎮壓（釘）鳳凰（鳳凰山）的猜想。

貝聿銘：最美的建築，應該是建築在時間之上，時間會給出一切答案（圖片來源：Getty Images）

以上就是香港一些關於風水學建築的一麟半爪小故事，當然此學說博大精深，也非我們常人容易解釋。只不過，最後應用貝聿銘大師的一句話：「最美的建築應該是建築在時間之上，時間會給出一切答案」。所指並非建築本身放著放著就會愈發美麗，而是後人看著看著也會有感，建築源於生活，市民自會當作評判。