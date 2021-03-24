虛擬貨幣拍賣元祖級Twitter、迷因圖　法國比特幣竟以5倍市值成交

早前在佳士得一單以虛擬貨幣交易的拍賣，以天價5.4億港元（$6,935萬美元）拍出一張來自Beeple的電繪作品《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》。不過大家還不要太過震驚，因為虛擬貨幣拍賣天價作品的例子只會愈來愈多。

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早前Twitter創辦人Jack Dorsey就把自己於15年前所發布的首條Twitter拍賣，這條來自2006年的內容只有簡短幾個字：just setting up my twttr，最後以250萬美元成交，當中甚至引來中國區塊鏈平台TRON的創辦人孫宇晨出價200萬美元。接著，大家可能會質疑，因為這條Twitter是出自Jack本人的帳號，而且現在仍然在網上看得到，到底買回來的是甚麼呢？其實是次的拍賣等於買下了這條Twitter的數碼保證書，而且還有創作者的簽名和認證，所以絕對不是買空氣。

Nayan Cat ©Chris Torres

其實這條元祖級Twitter是非常有象徵意義的，就正如接下來要介紹的這幅元祖級Meme圖「Nayan Cat 」。這隻噴射彩虹、8bit風格的彩虹貓是早期的網絡世界中瘋傳的元祖Meme，曾經在2011年一段三分鐘影片在Youtube猶如病毒般散播，一傳十十傳百，而且還有幾十個變異體，當然少不了十小時重複播放版。作者Chris Torres是次將彩虹貓以加密藝術方式讓大家競標，以慶祝其十歲生日，最後以300以太幣約值561,000美元成交。同樣地，Chris Torres指出這隻彩虹貓是獨一無二的而且不可複製的，透過NFT形式簽名加密、備有獨特的數碼保證書。

《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》（© 2021 圖片由佳士得提供）

如果覺得這些以虛擬貨幣來拍賣的拍品還不算新奇，今個月法國政府就拍賣610枚比特幣，原來是來自2019年GateHub駭客事件中所扣押的貨品，拿比特幣來拍賣本來亦不稀奇吧，可是最後卻以當時價值5倍的價錢成交。610枚比特幣分批拍賣，首批價值約5,160歐元的比特幣竟然拍得26,800歐元，此外，買家還需要額外付14.28%的服務費。這是否失誤呢？畢竟其後的比特幣都以市場估值一致的價錢拍出。