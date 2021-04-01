原研哉×小米「抄襲」不再　天價標誌逐個看　又貴又簡單大有例子

原研哉親自操刀小米全新標誌成為近日熱話，各界朋友的重點放在所謂歷時三年的設計只是方變圓，經過大師作法之後也就變成了「超橢圓」，隨標誌還附送一堆數學算式。小米和原研哉兩邊都受諷刺，有人說原研哉收200萬就像沒有工作過一樣。但對於筆者而言笑點卻落在早幾年，小米的標誌被說是抄襲日本牌子MUJI，而MUJI的藝術總監正是原研哉。「抄襲者」與「被抄者」的高調合作，正好以後都不能再說「抄襲」了。不過呢，今次卻不是再炒這單新聞，而是來回顧一下有記錄之下世界上最貴的標誌。

Bass標誌（圖片來源：Bass）

馬奈於1882年的《女神遊樂場的酒吧》，右手邊的一瓶Bass啤酒（網上圖片）

現代的標誌設計一向都以簡約為主，很多本來複雜的標誌可以轉的都轉了為簡約版本。但原來世界上第一個標誌都是極簡的表現。Bass是一間英國的啤酒廠，曾經是英國前30大公司之一，於1876年在英國《商標註冊法》註冊的第一個商標，之前的世界還未有確立企業標誌的概念。它是一個紅色的三角形，這個幾何圖案象徵不朽，還更曾出現過在畢加索、馬奈等的畫作裡面。

花旗銀行標誌及其草稿（網上圖片）

很多人不懂得設計的價值，覺得簡單畫下一筆又怎能值錢？接下來就要看看花旗銀行這個案例。花旗銀行在1998年合併之後成為了當時全球最大的金融服務公司，馬上就請來非常著名的設計公司Pentagram為標誌操刀，當時的設計師Paula Scher前去開會時只花十分鐘就在紙巾背面畫下了新設計，這十分鐘價值150萬美元。這件事成為了一時佳話，設計師後來在訪問中提到這個設計的確花了十分鐘⋯⋯又34年去完成。相信這一刻觀眾們都恍然大悟，客戶所買的是這位設計師幾十年來的功力，而不能單單以設計過程之短去衡量設計的價值。

著名的貴標誌向來簡約，BBC作為電視台歷史相當悠久，標誌的變化亦不只得一兩個，在1997年之前，它所用的設計與「大台」所用的三原色一樣，不過可能因為覺得這已經過時，所以就把心一橫轉個更為簡約更耐看的黑白設計，盛惠180萬美元。另外同樣出自Pentagram之手的又有Mastercard的新標誌，要價800萬美元，今次卻是將本來的標誌進一步簡約化⋯⋯成為兩個重疊的紅、橙波點，還有將「mastercard」換成全細楷、拉出圖案之外。不過對筆者而言，的確好看了不少。

Mastercard標誌演變（圖片來源：Mastercard）

最後就要說說最貴的標誌了，其實很多標誌的設計價錢都不一定會公開，但有公開而最貴的就要數英國石油公司BP。標誌設計連市場推廣價值2.1億美元，主力要打造的是向客戶表明他們正在盡一切可能保持環保，所以標誌的設計就是一朵綠、黃色的花。不過由於公司的本質是石油生意，當中涉及對環境造成污染，也曾受到不少環保團體的抨擊、惡搞新標誌，而且公眾們覺得花大錢去搞Branding實質對其所作所為並沒有正面的幫助。只不過，後來調查得知新標誌的最主要觀眾竟然是員工，幾乎全部員工都覺得它好看、從而理解公司的理念，果然有錢就是任性。