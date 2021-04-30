母親節Best Pick｜嚴選華貴、優雅、實用禮物　向最偉大女性致敬

年紀小就覺得生日最重要，人愈大卻愈重視母親節，因為沒有母親又那有生日？踏入五月或已著手準備孝敬母親大人的心意，我們也根據不同的需要搜羅精心挑選的禮物，希望總有一件合心意。

圖片來源：BVLGARI

如果她是優雅而著重實用性的，皮具或會是好的選擇，例如來自BVLGARI的皮具就宛如珠寶般精緻又能體會到皮革給予的溫暖。Serpenti Cabochon斜揹袋及BVLGARI Serpenti Forever小牛皮手袋小巧精緻，有黑、白、粉紅、紅及綠色選擇，標誌性黃銅蛇頭扣是為點睛之處，不同顏色款式飾以各色瑪瑙琺瑯鱗片及黑色縞瑪瑙蛇眼，皮具兼具奢華與優雅、觸感柔軟，適合配搭日間穿戴。

Classic Chain系列（圖片來源：John Hardy）

在珠寶首飾方面，是次特別想介紹一下來自峇里的手工珠寶品牌John Hardy，其經典Classic Chain系列由峇里工作室人手製作，每件作品都源自於當地女性以代代相傳的傳統工藝編織而成。從以前編織花朵、衣服和籃子等祭飾，工藝傳承到今天幻化成獨一無二的珠寶。自然又純粹的，就有結合珍珠與標誌性Palu錘紋的手鏈及墜吊，每顆珍珠都由人手親自挑選，珍珠柔和與18K黃金的剛強質感形成強烈對比，回溯峇里雙人傳統工藝中，就由妻子拿著金屬片而丈夫則用錘子敲打，合作而成的傳統手工產物，作為母親節禮物更為合適。

圖片來源：De Beers

說到最奢華的禮物，當然不少得有鑽石。鍾情於鑽石，是因為鑽石代表大自然經典雋永的禮物，以表達珍視與感激之情，不過很多人會覺得送鑽石大多是情侶，其實早在十六世紀，蘇格蘭瑪麗女王以一枚心形切割鑽石戒指作為友誼之禮贈予伊莉莎白女王，鑽石不只象徵愛情，友情和親情也能寄載，簡單的一枚單鑽戒指就足以代表家人之間的緊密連結。是次有De Beers推出全新的花式切割與彩鑽款式單鑽戒指，除了象徵意義，欖尖形切割及心形切割也能在視覺上帶出華貴又優雅的感覺，簡單而隆重。

同樣是鑽石，來自景福珠寶亦有秋薰彩鑽系列，以君子蘭、家樂花及金邊瑞香等秋季獨有的花卉為設計概念，雖然現在正瀰漫著春夏氣息，但如果以四季比喻人生，春夏百花爭艷卻不比秋天的繁花來得溫婉爾雅，金橙及橘黃色調彩鑽更顯沉實而大器，設計上融入高雅與知性的花語，代表了母親的優雅氣質及柔韌力量。