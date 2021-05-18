開採電動車電池對環境影響極大　最新技術海底岩石提取用到機械人

現今世紀是挖礦的年代，大家肯定是在想像挖虛擬貨幣吧！也無不可，不過今次想介紹的一家名為The Metals Company的採礦公司，旨在開發可持續的方式從海底提取金屬，這些金屬專門用於製造電池，例如鎳、鈷、銅、錳等等，為何它們這般重要呢？因為它們對於電動汽車中使用的電池是不可或缺的。

圖片來源：The Metals Company

The Metals Company發現到採集這些金屬本來就對人類和環境造成毀滅性的影響，但電動車已經是大勢所趨，所用到的電池需求愈是龐大，電動的環保概念與開採帶來的影響背道而馳，促使到The Metals Company要思考新的方法。

圖片來源：The Metals Company

於是The Metals Company找建築公司BIG（Bjarke Ingels Group）設計一家工廠和許多海運工具，包括金屬加工及回收廠和一些水下工作的機械人，因為現正開發一種技術可以在海底有如拳頭大小的岩石之中提取金屬，而這個做法比起傳統採礦對環境的影響低得多。在一些海床表面上存在一種多金屬結核的海底岩石，無需破壞性鑽孔或爆破就可以透過機械人收集，工廠的外表設計亦以青蔥翠綠為主，從內到外貫徹環保。

圖片來源：The Metals Company

The Metals Company估計在三、四十年之後，有望收集到足夠的電池金屬來滿足需求，而無需進一步提取，此後工廠將轉換至回收工作，預計在2050年，提供超過4,000萬噸的電池金屬，估算足以生產2.8億輛電動汽車，可能到時佔全球的四分之一數量之大，絕對不可輕視。