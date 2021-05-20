權威推介2021最佳酒店　香港半島酒店入選　另有大量座落非洲

近日陽光明媚的天氣令人很想度假，若果沒有疫情，愛好旅遊的香港人或許早已到東南亞享受陽光與海灘，又或是躲進高山裡避暑，到非洲、南美地區探索秘境亦相當吸引⋯⋯然而在這一刻，我們只能夠看看圖片，內心渴望又期待之餘，亦可以做好準備好好安排日後的行程。那麼著名旅遊雜誌《Conde Nast Traveler》所公布的2021年酒店推介《The Best Hotels and Resorts in the World: The 2021 Gold List》就可以作參考對象。

香港半島酒店（圖片來源：The Peninsula）

在名單之中有8間來自亞洲的酒店入選，當中包括香港的半島酒店（The Peninsula）。雜誌形容半島酒店為「在93年的歷史中這經典酒店始終屹立不倒。從開業之初被稱為『蘇伊士以東最好的酒店』，到第二次世界大戰日本入侵，直到近年的民主抗議和新冠肺炎COVID-19的影響之下，它從未關閉過大門。」半島酒店的歷史如斯風光，作為香港現存歷史最悠久及最著名的甲級高價酒店，亦被古物古蹟辦事處評審為一級歷史建築。酒店設計非常有氣派，在70年代曾經引入14輛勞斯萊斯幻影轎車作為車隊，是全球最大的勞斯萊斯車隊，當時也創下勞斯萊斯有史以來最昂貴的訂單紀錄。於上世紀半島酒店有著「影人茶座」之稱，因為影視明星都愛到來High Tea，英女王曾指定入住，張國榮、鍾楚紅、張曼玉等等也是常客。

圖片來源：Singita Pamushana Lodge

另外榜上有名的酒店不少都座落於非洲：譽為非洲經營得最精緻動物園津巴布韋野生動物保護區的「Singita Pamushana Lodge」，可以觀賞私人動物、與大自然融入一體。南非Sabi Sands最古老的私人特許經營酒店「Londolozi」，被認為是南非狩獵之旅的黃金標準，提供荒野漫步和古老的聲音療法服務，可以近距離看到高密度的豹群。莫桑比克巴扎魯托群島的「andBeyond Benguerra Island」身處非洲海岸，體驗出海捕魚、在珊瑚礁浮潛見證非洲大陸沿海地區最多樣化的生物群落。

印度烏代浦的「Bujera Fort」（圖片來源：《Conde Nast Traveler》）

亞洲方面，印度烏代浦的「Bujera Fort」猶如《一千零一夜》故事的藍圖，泰國清邁「Raya Heritage」捨去華麗，著重歷史味可以體驗古代文化活動，是泰國文化之旅的絕佳開端。港人偏愛的巴里島有「Hoshinoya Bali」，由於總部來自日本，所以日式簡約風格與當地傳統相融合，可能是島上禪味最重的逃逸之所。還有鄰近吳哥窟的柬埔寨暹粒的「Zannier Hotels Phum Baitang」、以超卓服務見稱的東京文華東方酒店和上海「The Middle House」等。渴望疫情平復之後，可以帶著這個名單瘋狂入住靚酒店。