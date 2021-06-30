【NFT藝術】Marvel電影海報御用藝術家　與NFT平台合作推出限定作

近年「NFT」（非同質化代幣）已成大勢，的確可以讓藝術在一個更自由安全及無限制地進行交易，並讓更多本來難以交易的數碼藝術轉換成實體資產。最近就有一位來自澳洲的圖像藝術家，與NFT平台合作推出限定作，他的作品相信大家都會見過。

Bosslogic／Kode Abdo作品（圖片來源：www.bosslogicinc.com）

說到他的名字Kode Abdo可能會有點陌生，但「Bosslogic」的話，其Instagram粉絲數多達220萬，最出名是自2019年開始負責一些大型電影的官方海報，例如Marvel的電影《復仇者聯盟》、迪士尼真人版電影《阿拉丁》等。除了為這些大作操刀，其名氣亦受到不少名人青睞，Dwyane Johnson曾經點名創作。

Bosslogic／Kode Abdo作品（圖片來源：www.bosslogicinc.com）

Bosslogic在短短數年聲名大噪，但Kode Abdo本人卻是自學成才的藝術家，有見於NFT快速流行，將會是未來大勢，最近就決定與世上首家跨界別NFT公司Coinllectibles合作，並為此創作獨家限定的數碼圖像藝術品。這些限定作品將會收藏在Coinllectibles位於香港（Victoria Dockside）的實體NFT藝術廊，在不久的將來大家就有機會看到甚至收藏。

更多Bosslogic的作品：

+ 2