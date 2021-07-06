日本特色廁所　星級設計17個廁所包括隈研吾、安藤忠雄、NIGO

聽說過要看一個城市是否文明，就要看那裡的廁所是否乾淨。假若不單只清潔衛生，還以設計令廁所變成一個注目吸睛的地標，想必能夠用得開心，還能吸引到不少遊人到此一遊。還記得上年在東京澀谷一個透明廁所已令不少人驚艷起來，原來是當地正推行的一個名為「THE TOKYO TOILET」的計劃其中一部分，這些特色廁所還有17個之多，都分佈在澀谷區不同地方，最近落成的一個是由著名建築師隈研吾操刀的。

圖片來源：THE TOKYO TOILET

隈研吾擅長利用自然物料，久而久之人們都認得出他的木建築，建築風格混合東方禪意，將自然景觀融入其中，在業界被稱為「負建築」，這一個新公廁完完全全地體現了他的負建築精神。名為「森之小道」的公廁外觀由木條所組成，是「THE TOKYO TOILET」計劃中第9個落成的公廁，位於鍋島松濤公園之內，不同於一般的公廁，大多都只是獨立一個小建築物，因為廁所有礙於氣味及衛生人們平白無事都不想靠近吧！但是隈研吾顧及到去廁所前後的心理以及整體提昇這一區域的格調，將公廁變成猶如森林中的村落般。

圖片來源：THE TOKYO TOILET

一組五個廁所建築包括了兒童、無障礙廁所、男女廁，外表都以大量吉野杉包圍著，中間有連接的小路，去廁所的途中好像是漫步森林之中。隈研吾表示這個項目有很多具有潛質的地點可以選擇，但他選擇了鍋島松濤公園，因為它擁有最鬱鬱蔥蔥的綠色植物，有助於消除公共廁所的傳統形象。

除了最新的隈研吾廁所之外，這一個計劃的參與者都是享譽國際的著名建築師及設計師，包括安藤忠雄、伊東豐雄、坂茂、NIGO®️等等，現在已落成了9個，餘下的8個將會在2022年3月前建好。

NIGO®「THE HOUSE」

+ 9

安藤忠雄「AMAYADORI」（神宮通公園）

+ 4

坂倉竹之助「ANDON TOILET」（西原一丁目公園）

+ 3

槙文彥（惠比壽東公園）

+ 6

田村奈穗（惠比壽代官山東3丁目）

+ 7

片山正通 WONDERWALL®︎「Modern Kawaya」（惠比壽公園）

+ 7

坂茂（代代木深町小公園）

+ 7

坂茂（代代木Harunogawa Community Park）