環保美學先驅RMJM事務所　巨石洞穴綠化建築Sanko Headquarters

本月土耳其最悠久歷史之一的公司集團Sanko，對外宣佈其全新的總部設計競投，由RMJM Milano赢得，更表示是因其可持續性與創新的特性而被選中。

Sanko Headquarters （RMJM）

其實設計工作室RMJM，一直以可持續性與創新方式運用當地資源出名，在其多次獲得的獎項就可得知。從今次伊斯坦布的Sanko Headquarters得獎後，RMJM主管Luca Aldrighi的專訪中表示，他們主要是從土耳其最近火熱的景點卡帕多西亞（Cappadocia）作靈感。

在網上不時會出現夢幻熱氣球照片，亦引來不少情侶或者拍攝結婚相人士到訪，這個地方就是卡帕多西亞（Cappadocia）。此地有很多家族傳承下來的洞穴屋，更改為酒店出租，將傳統文化改成景點。正是此傳統土耳其文化，成為今次RMJM靈感。

對我們來說，在當地風景中尋找靈感是最重要，而我們找到了卡帕多西亞宏偉的洞穴。這座建築的整個想法，就像是一塊從地球上雕刻出來的巨石 RMJM Milano 的主管 Luca Aldrighi

Sanko Headquarters的外觀正如一個巨石洞穴，整體以石材為主軸，同時因應自然光設計的中空區域，是由地面一直延伸至頂層，每層都有不同的綠色植物，配合中空的設計改善空氣質素同時更減少對空調的使用。另外因應中庭的自然光而加入不少太陽能板，為建築物提供可再生的電力，可見RMJM的環保理念。

Sanko Headquarters （RMJM）

如果去過土耳其旅遊的朋友，都知道當地是沒有自來水供應，因為那裡的水質污染嚴重，即使經過煮沸後，水中依然含有重金屬。所以Sanko Headquarters設有一個創新的儲存雨水系統，用於澆灌每層樓的植物與其他非飲用用途。另外生活中的用過的水則循環用於沖廁和灌溉，減少對當地水體的污染。此標誌性建築將於2023年完工，若疫情完結後，有望成為新景點。

RMJM簡介：

RMJM成立於1956年，包含建築、規劃、視覺藝術、園林及室內設計等，半世紀以來，一直以設計藝術、環保理念與節能等方面聞名，2007年與美國建築設計公司Hillier Architecture合併，進一步提升影響力。現時總部設於英國蘇格蘭，在北美、歐洲、亞洲和中東地區的16個城市設有事務所。RMJM致力從建築物的節約能源、環保與運行成本等方面，尋找最有效率的方案，所以被評為最優秀的可持續發展設計先鋒，亦曾多次獲獎，包括公共與私營領域。

（RMJM）

RMJM著名獲獎作品：

俄羅斯聖彼得堡的Lakhta Center ，獲得Audience Awards 2021與CTBUH Construction Award 2021。（RMJM）

杜拜國際金融中心的Gate Avenue，獲LEED能源與環境先導設計的金級認證。（RMJM）