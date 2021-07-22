空山基 Hajime Sorayama 個展《SORAYAMA SHARK》 機械大白鯊

早於七十年代就成名的空山基（Hajime Sorayama），因當時星際大戰的大熱關係，參考《大都會》（Metropolis, 1927）為靈感，以電影中女性型機器人Maria為藍本，繪製出性感機器人「Sexy Robot」，短短數年間推出的《Sexy Robot》畫冊，已經在全球聲名大噪，至近年更延伸至時裝界，令冷冰冰的機械變得炙手可熱。今年在廣州開出個人展覽《SORAYAMA SHARK》，可惜因疫情關係，相信港人要親身到訪亦有難度。

空山基個展《SORAYAMA SHARK》（圖片來源：K11）

本月登陸於廣州 K11的全新空山基（Hajime Sorayama）個展《SORAYAMA SHARK》，是繼經典與成名的《Sexy Robot》後，以機械大白鯊《SORAYAMA SHARK》的主題。整個展覽分為「下沉」、「深海」、「暢遊」與「列車」的主題，以一貫的金屬風格作主導，充滿科幻味道。同時又用上大量藍光，營造深海氛圍。據說參觀者可以乘坐超現實交通工具，來遊歷各個區域，相信要親身到訪才可體驗。

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雖則今回是以《SORAYAMA SHARK》為主題，不過在「列車」的空間中，依然有「Sexy Robot」身影。同時展出多副《SORAYAMA SHARK》為主題的畫作，讓空山基迷大飽眼福，另外最值得是今回三條大型實體機械鯊魚，因為上回的實體作品已是2018年的Dior時裝秀時。

空山基再度引起各界的關注，必是在2018年時，由Kim Jones入主Dior Men後，第二場時裝秀時，在場館中史放置一個大型「Sexy Robot」，引起各界熱話。其實空山基過往一直有與時裝界合作，當中包括Dr. Romanelli、JUUN. J、KAWS與STUSSY等等。

空山基《無題》，2018年作 （圖片來源：nanzuka.com ）

「Sexy Robot」當然是空山基的成名作，亦是因他高中時期已經收集《花花公子》與女郎畫冊，對女性胴體充滿興趣，後來畢業於東京中央藝術學校後，在廣告公司擔任插畫師，再轉為自由作家。大多都以為「Sexy Robot」是空山基對未來的想像，不過他多次指出「Sexy Robot」只是將人的皮膚改為金屬，讓不鏽鋼產生性感。