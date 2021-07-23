LV出藍牙喇叭Horizon Light Up Speaker糅合奢華科技要價2萬多

在眾多時尚品牌當中， Louis Vuitton是最積極連繫當下的流行文化，在時裝設計方面，邀請Off-White主理人Virgil Abloh擔任設計總監，將街頭文化注入到高端訂製服之中，又不時與各大流行品牌合作，成功引起世界各地的時尚人士關注。在生活周邊產品，又主動看準高科技產物，令奢華與科技糅合，最近就推出全新Horizon Light Up Speaker。

Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker （圖片來源：louisvuitton.com）

今年Louis Vuitton（LV）所推出的Horizon Light Up Speaker是一款無線藍牙喇叭，相對以往的作品，大多是與不同科技品牌合作推出聯乘產品，今回就是自家製。外型上參考 Toupie手提包袋為靈感，用上金屬物料與名貴皮革打造出便攜式裝置。同時以數碼方式演繹經典的Monogram花卉圖騰，中置位置配上品牌的全名，配以LED燈光效果，更會感應音效節拍作出變化。

總體約重1公斤直徑僅18公分，配有一個3英寸的低音單元與兩個0.75英寸的高音單元，支援360度環繞聲效。同時支援藍牙5.1與雙頻Wi-Fi，另外設有3個咪高峰，可作語音通話，有著最長15小時的播放時間，只需1.5小時的快充，基本數據對比同類藍牙喇叭，絕對可謂不俗之選。Horizon Light Up Speaker配備可拆式黑色皮革腕帶、旅行隨身包與專門的充電底座，讓喇叭可放在家中作藝術裝飾，以及方便出外時使用。現時已經可以預訂，要價22,300港元，預計8月內發貨。

LV曾表示會「持續在尋找融合時尚潮流與創新的方法」，同時以「讓人重新考慮未來數位畫面樣貌的基礎」為概念，所以一直走在科技尖端，一直推出不少引人關注與幻想的作品，當中包括有螢幕的手提包、智慧手錶與真無線耳機等。