東京奧運｜日本延期預虧損約171兆港元　歷屆奧運大多賠錢收場？

奧運是每4年的一個盛事，更是一眾專業運動員的夢想舞台，但竟然有機會成為不少國家的惡夢？只要一不謹慎更可能導致國家破產。在以往更從一度爭相舉辦到變成燙手山芋，如今屆東京奧運為例，即使全球疫情蔓延的情況下，日本依然堅持舉辦東京奧運，因為若取消的話會賠更多。

（圖片來源： Getty Images）

因新型冠狀病毒肆虐，對今屆奧運造成相當大的影響，因為原本東京奧運有期望是相當成功的一屆。據《金融時報》報道，東京奧運是有史以來贊助規模最大的體育盛會，其贊助總值達到31億美元，比2012年倫敦奧運會和2008年北京奧運會的總和還多。可惜2020年時，東京奧運已花費至少約118億美元作籌辦，在面對疫情的影響下，跟據日本關西大學名譽教授宮本勝浩（理論經濟學）所公佈的數據估算，假若日本決定取消東京奧運，會虧損約420億美元，不過即使在空場（沒有觀眾情況下）進行，則虧損約220億美元。兩難相權取其輕的道理下，延至今年夏天舉辦，亦成為史上首個延期的奧運會。

日本關西大學名譽教授宮本勝浩指出取消東京奧運會虧更多。（圖片來源： kansaiUniversity）

以過往數據來看，舉辦過奧運會的主辦國，大多數都是虧蝕收場。當中以希臘雅典於2004年的夏季奧運最為嚴重，因為整體花費超出預算高達796％，而最後收益根本不能扺消，因此陷入財政危機，更是成為希臘政府瀕臨破產的元兇之一。另外跟據美國有線電視網CNN的報導，1976年的加拿大蒙特婁冬季奧運、1980年的美國寧靜湖冬季奧運、1992年的法國阿爾貝維爾冬季奧運與1998年日本長野的冬季奧運，也是因為籌備費用超出預算，導至過5,700萬美元以上的虧損，當中龐大的經費不僅為財政造成壓力，所興建的運動不少更成為「廢墟」。不難讓人覺得奧運會變得只是展示國力的工具，而且最後必定令國庫落得「損手爛腳」。

2004年的雅典夏季奧運，想不到最後成為希臘政府瀕臨破產的元兇之一。（圖片來源： getty）

來到第十八屆的東京夏季奧林匹克運動會中，歷屆又有沒有成功賺錢案例呢？答案是1984年的洛杉磯奧運會，其組委會主席彼得・維克多・尤伯羅斯（Peter Victor Ueberroth）更被稱為奧林匹克商業之父，更被美國《時代》雜誌獲選為當年的年度風雲人物。

彼得·維克多·尤伯羅斯被稱為奧林匹克商業之父。（圖片來源： Getty Images）

在1984年時，奧運會已視為賠本買賣，在此之前，數屆奧運會的巨大耗資與盈利完全不平衡，更令世界各地也放棄對1984年夏季奧運會的申請，令洛杉磯成為唯一的候選城市。當時洛杉磯民眾得知獲得主辦權後，更是提出大量反對市政府動用財政資金的聲音，所以美國奧委會與國際奧委會達成協議，決定交由民間組織主辦，最終由彼得・尤伯羅斯擔任奧組委主席。

美國《時代》雜誌評彼得·尤伯羅斯為當年的年度風雲人物。（圖片來源： Getty Images）

彼得・尤伯羅首創「以奧運養奧運」理念，第一步改革是電視轉播權，由以往低價格直播權改為價格競標，由美國廣播公司以2.25億美元買下美國的獨家轉播權，並提供7,500萬美元的技術設備，歐洲廣播聯盟亦以1.98億美元買下。同時限制贊助商家在30家左右，而且每一個行業得一個贊助商，更規定贊助商家贊助最低資金額為400萬美元，令各贊助商之間發生競爭，如可口可樂為了擊敗百事可樂就付出了1,260萬美元的贊助。後來又將火炬接力進行發售，由以往運動員完成，變為3,000美元每公里的價格出售，讓更多人士參與，而且10,000公里延長到近1.4萬公里。最終1984年洛杉磯奧運會盈利2.5億美元，亦使眾國恐懼的奧運會主辦權，變得各國城市開始瘋搶。