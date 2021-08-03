限量奧運紀念NFT徽章一出即售罄　可口可樂亦推出全球唯一NFT寶箱

東京奧運繼續令大家喝彩，雖然在疫情下舉行難免略嫌失色，但依然無減運動員的風采，而且以現今科技之下，很多相關的活動都未必需要實體進行，包括購買紀念品。原來今年國際奧運委員會推出了一系列限量紀念奧運徽章，竟然是以NFT的形式進行。

圖片來源：International Olympic Committee

藉著非同質化代幣（NFT）的熱潮，奧運會追貼潮流，與香港遊戲開發商Animoca Brands旗下的子公司nWayPlay合作，首次推出以奧運為題的數碼娛樂產品，包括限量NFT奧運徽章在內的「Tokyo 2020 Rare Box」，從奧運開幕7月23日當天公布發售時間，而且當下就旋即售罄首批盒子。徽章包括由1896年雅典奧運直到2014年索契冬奧歷屆奧運，但暫不包括應屆東奧，作為收藏品，它們同樣擁有保真、稀有、可追溯源頭及可交易性，要價9美元至499美元。

另一邊廂，可口可樂為慶祝7月30日「國際友誼日」，亦推出名為「The Friendship Box」的系列NFT，是次企劃與數碼創作公司Tafi合作推出，於著名NFT市場OpenSea舉行，而且收益將捐贈國際特殊奧運會。

圖片來源：Coca-Cola

是次的系列NFT共有四款，全球限量各一枚。可口可樂向來都是收藏家其中一個題材，不過是次的The Friendship Box概念來自電動遊戲中的「寶箱」或「戰利品盒」，「寶箱」中的「寶物」分別有一件基於以太坊區塊鏈實現、自去年開放的虛擬實境世界Decentraland中可以穿戴的紅色泡泡外套，其靈感來自可口可樂的舊送貨制服；一座復古造型的可口可樂售賣機、一張向40年代可口可樂曾推出的卡牌致敬的「友誼卡」，以及一段音效，是可樂倒在冰杯中發出的嘶嘶聲。可口可樂公司指出打開寶箱後還會有額外的彩蛋。