【盤點10款全球最貴貓種（上）】無毛貓非無毛　價錢只排第六

最受歡迎的寵物，不是狗就是貓，而且貓是人類最早馴養的動物之一，亦是人類唯一被成功馴化的非群居動物。根據遺傳學家和考古學家研究發現，在上萬年的歷史中，最早於約9,000年前，於近東文明發源地就已經馴養野貓。期後考古學家推測，最初是野生貓發現人類糧倉四周有老鼠和其他嚙齒動物出沒，因而於附近地區流連，並慢慢與人類建立關係。另外法國研究院則判斷在貓和人的關係中，應該是貓主動與人類為伴，形成互惠互利的模式。經過近萬年的演變，貓已經與人類有著長久的關係，更成為地位的象徵，世上充斥著貓奴，今回就來盤點10款世上最貴貓品種，先來看看「負擔得起」價錢的5隻。因從外國多個網站售價作標準，所以到港後價錢有別，不妨以欣賞貓品種的角度來了解，而且也絕對支持領養而非購買。

挪威森林貓（Norwegian Forest Cat）（圖片來源：getty）

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#10 挪威森林貓（Norwegian Forest Cat） 平均約$600美元

挪威森林貓可以由挪威神話說起，在神話中，因為兩隻灰色的貓如獅子一樣，牠們拖著主宰豐饒和愛情的女神弗蕾雅的神車在空中飛馳，後來此神話收錄於民間故事，讓人將挪威森林貓與此神話作聯想，才因而廣為人知。最大的特點是有兩層毛，外層如鵝毛般，背部具有防水功能，無論下雨、下雪或在水中游泳，都讓毛髮不易潮濕而且容易風乾。低下一層具保暖功能，在夏天會脫下，而在秋天會生長出來。其珍貴的地方是主宰長毛的是隱性基因，所以在混種時大多都會變成短毛，而純種的長毛就漸漸罕有起來，後來由保衛挪威國貓配育員的努力，策劃繁殖計劃才讓挪威森林貓存在。

埃及猫（Egyptian Mau）（圖片來源：getty）

#9 埃及猫（Egyptian Mau）平均約$650美元

因為在古埃及的壁畫上出現的埃及貓，令人聯想到埃及貓是來自埃及，不過經過DNA基因測試，它來自北美和歐洲，埃及貓絕對是現代家貓的原始品種之一。埃及貓是家貓之中速度最快，因牠有著長而有力的腳，在腹部至後膝多了一層皺摺皮膚，適應牠極為敏捷的身體，有記錄埃及貓奔跑速度可達每小時48公里。

英國短毛猫（British Shorthair）

#8 英國短毛猫（British Shorthair）平均約$700美元

耳熟能詳的《愛麗斯夢遊仙境》，著作中有一隻名為路易斯・卡洛爾的柴郡貓就是一隻英國短毛斑紋貓。英國短毛猫本身就是易胖體質，加上硬身的短毛，讓人看起來特別圓潤飽滿。英國短毛猫被認為是英國最古老的貓種之一，推測為羅馬攻打英格蘭時期被引到當地，經近一個世紀後，在19世紀中因捕鼠能力優秀，開始進行繁殖，當時與波斯貓混種。後來在第二次世界大戰時，因為糧食短缺，令英國短毛猫面臨絕種。現時在英國的價格從550到1,500美元不等，被視為昂貴而受歡迎的品種。

蘇格蘭折耳貓（Scottish Fold）（圖片來源：getty）

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#7 蘇格蘭折耳貓（Scottish Fold）平均約$700美元

必須先說，雖然蘇格蘭折耳貓相當可愛，但非常不建議養。蘇格蘭折耳貓其實是因耳朵的基因突變，只是最初在蘇格蘭發現才名為蘇格蘭折耳貓。其最大特點就是因耳的軟骨不全，令耳朵各下摺，而且「摺耳」是由一種顯性遺傳基因，所以能繁殖下去。不過會出現軟骨不全的基因突變，很大可能會於四肢易生病痛，變得行動不便，而且不少會出現蟎和耳聾等問題，所以動物保護組織向來都呼籲民眾不要買來飼養。

斯芬克斯貓（Sphynx）（圖片來源：getty）

#6 斯芬克斯貓（Sphynx）平均約$750美元

斯芬克斯貓（Sphynx）是因為貌似無毛的外型，與獅身人面像相似來命名，最初的斯芬克斯貓是自然基因突變的品種，原產地為加拿大，所以又稱加拿大無毛貓，品種經過貓展中而得到關注。雖說是無毛貓，但其實在皮膚上是有一層髮質，不過亦因為「無毛」的關係，既怕冷、又怕熱，加上幼貓出生死亡率高，所以此種貓屬稀有品種。