KOL│全球IG最高收費榜單　比Ariana Grande與The Rock更高是誰？

都市人每日都會接觸社交平台，讓大家與遠方親朋好友也可即時聯繫，更可了解他們的生活狀況。近數年在社交平台上的商業活動也日漸成熟，同時亦延伸出KOL（Key Opinion Leader）或Influencer的商業模式，不論網紅、藝人或是運動員，一個貼文就能賺取金錢。最近一間專注於網上營銷的公司，公開了全球名人收費，事不宜遲先來看看頭5位名單。

+ 6

#5 Selena Gomez

一個貼文最高收費為： $806,602美元 （約6,281,779港元）

Selena Gomez上年在洛杉磯購入價值490萬美金（約3815萬港元）的奢華別墅，因為被仲介商公開內部設計，自然成為網上熱話，屋內有6間房間及10間衛浴，更設有健身房、錄音室與酒窖等等設備。Selena Gomez以童星起步，自幼參加多部美國電影劇，在15歲參演迪士尼電視劇後開始走紅。後來2011年開始，與Justin Bieber經歷了7年的分分合合戀情，持續令人氣穩定上漲。現時Selena Gomez為美國歌手、詞曲作家、演員及電視製作人，有著2.5億的關注者，一個貼文的收費約$483,972至806,620美元。

+ 6

#4 Kylie Jenner

一個貼文最高收費為： $819,648美元 （約6,382,324港元）

Kylie Jenner是一位美國電視名人、模特兒、社交名媛和商人，亦是卡戴珊‧詹娜家族（the Kardashian‧Jenner family）的成員之一，在十大名單中多位也是出自卡戴珊‧詹娜家族，而能夠從家族中突圍而出，全因2017年時被媒體評為「年度百大最高收入娛樂家榜」三甲位置，期後各大媒體相繼統計其收入，更有消息指當年一個貼文曾高達100萬美元，今年的價格由$491,789至$819,648美元不等。

+ 9

#3 Ariana Grande

一個貼文最高收費為： $833,461美元 （約6,489,917港元）

一直被稱為「歐美娛樂圈最勤勞歌手」的Ariana Grande，於2008年的百老匯音樂劇出道，參演過不少音樂戲劇和電視角色，並為曾動畫片和電影配音，現時身份包括歌手、詞曲作家及演員，當中以廣闊的音域聞名，在音樂上得到廣泛的認可與獎項。不過最令Ariana Grande廣為人知，是於2015年時於網上Twitter發文，大力為女權主義發聲，談及女性在性觀念方面所遭受的歧視，引起各界的關注。同時今年突發宣佈結婚，加上不時參加慈善活動，以及自身的歌唱實力，也令Ariana Grande相當吸粉，令一個貼文就收費約$ 500,077至833,461美元。

+ 5

#2 Dwayne Johnson

一個貼文最高收費為： $841,317美元 （約6,552,912港元）

Dwayne Johnson能夠擁有如此高人氣，全因他在不同領域也有著相當的成就。相信大家都知道他曾是一名美國職業摔角手，更是來自一個職業摔角手家族，同時在WWE建立17次冠軍王朝，包括8次WWE（F）冠軍和兩次WCW世界冠軍，還贏得兩次WWE洲際冠軍和五次WWE雙打冠軍，是WWE第六位三冠王，以及2000年皇家大戰優勝者，自然被視為史上最偉大的摔角選手之一。另外在1999年開始其電影事業，2002年憑《魔蠍大帝》獲得青少年票選獎最佳電影反派，之後出現多部作品，2013年被《福布斯》評為2013年最賣座的演員。近年最為人關注，是透露COVID-19檢測結果呈陽性，同月就康復，更為了上班徒手就拆掉故障的鐵閘，不單表示個人相當健康，更保持「The Rock」的本色。

+ 3

#1 Cristiano Ronaldo

一個貼文最高收費為： $1,000,000美元 （約7,787,520港元）

Cristiano Ronaldo為首位的確不會太出人意表，能夠集合樣子、身型、運動細胞與財富也是高水平的男人。身為葡萄牙超級巨星及當代球王，單是個人方面，就獲得過5座金球獎、5次世界足球先生及4座歐洲金靴獎，在團體獎方面同樣驚人，7次聯賽冠軍、5次歐冠冠軍及2次國際賽大賽冠軍。今年更追平了歷史上國際賽最多進球的紀錄（109球），同時在新聞發佈會移開可口可樂（Coca-Cola），就令可口可樂的市值蒸發了40多億美元，其可怕的影響力自然包括來自社交平台，他亦是不少品牌的夢想代言人，即使一個貼文收費約$619,497至$1,000,000美元，還是有不少品牌願意付出。