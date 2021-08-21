加拿大極具未來感實驗性建築頂目　主題公園般令人神往向公眾開放

電影中的未來世界化為現實已非新鮮事，不過看到這一個猶如未來水世界一樣的場景，還是會讓人神往不已。

圖片來源：Therme Canada Ontario Place

位於加拿大多倫多安大略湖濱廣場（Therme Canada Ontario Place）由Diamond Schmitt Architects和度假村開發商Therme Group合作打造，將這個1970年代的公園進行了改造，將會加入游泳池、植物園和藝術體驗的元素，搖身一變化為極有未來感的水世界。

圖片來源：Therme Canada Ontario Place

在種種對未來世界的幻想當中，除了建築風格之外，往往都會有大量的植物元素，由於人類早在上個世紀已經知道綠化的重要性，對人類社會密不可分，這個新公園的新增項目亦包括一個巨大的溫室，裡面除了種滿了植物亦有一個游泳池、展覽館，再加旁邊一個海灘。

圖片來源：Therme Canada Ontario Place

建築設計工作室Diamond Schmitt Architects的設計將人類社會與大自然建立緊密聯繫，定義了豐富人精神健康的未來。建築生機勃勃，與水相連，這裡還是一個實驗性建築遺址，作為1967年蒙特利爾世博會遺產的一部分而建造。這裡本來是一個主題公園，可惜在2012年停辦，之後的用途一直受到社會的關注，今次改造希望恢復昔日作為旅遊景點的輝煌，並更廣泛的向公眾開放。

圖片來源：Therme Canada Ontario Place

項目的主樓以節能、不影響雀鳥的玻璃建造，建基於植物的功能性在生長的自然過程和循環來淨化建築物內的空氣。計劃還包括32,000平方米的公共空間，包括新的海灘、綠化帶、濕地以及單車網絡。建成之後，將會成為城市在疫症後轉型的關鍵，預計每年將吸引300萬遊客。