丹麥│全球最幸福國家　福利好之餘電競文化也領先全球？

一說起丹麥會讓聯想到甚麼？是香港人探親必備的藍罐曲奇？全球最完善的單車徑系統？世界第一福利制度？「風機之父」的發源地？世界最幸福的國家之一？不過相信有很多人都未必知道，丹麥的電競文化也是全球最具競爭力的，宏觀角度來看的話，更是超越近年稱霸的韓國。

阿馬林堡皇宮（丹麥語：Amalienborg）是丹麥王室的冬宮，位於丹麥哥本哈根。（圖片來源：wikipedia）

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近年北歐5國，包括的丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典等地區，常常引起全球的高度關注，主要因為每年由聯合國所公佈的《世界快樂報告》中，前10位長年被北歐5國所霸佔，當中自2010年起，丹麥就沒有離開三甲位置。需要知道的是《世界快樂報告》中的幸福指數，在於最重要的六大因素包括人均國內生產總值、預期健康壽命、社會救助、人生選擇自由與免於貪腐比率，丹麥也是一直領先大多國家。

丹麥的國家官網主頁的一句：「曾經我們是野蠻的維京人，現在我們是世界上最和平的社會之一，歡迎來到丹麥。」（圖片來源：denmark.dk）

丹麥的社會福利制度絕對是全球之冠，當然要歸功於多方面的政策，才能在世界最高稅收的情況下，人民也沒有半點怨言。首先丹麥政府重視人才，更認為如果在高負擔的情況下，會令人民出現反效果，繼而影響生產力。因此丹麥政府為人民提供免費的大學、醫病及托兒等服務，讓青年人不會一投入社會就出現負債的問題，更變相鼓勵他們早點建立家庭。同時間為了人民對於失業的恐懼感，工會為工人提供長達2年的失業保險，在2年間更給予失業者培訓，學習新的工作技能，如果2年後也是失業，才會停止發出薪水。另外跟據國際勞工組織所公佈的數據，2018年丹麥的平均每周工時長為34小時，香港同年是42小時。福利如此良好，而且工時少，是否就會「養懶人」？先不看丹麥每年也提升的GDP，該國2019年的失業率只是3.8%，同年香港也是3.2%，並沒有出現多大的落差。福利安全網能夠如此完善，主要在於重稅才能實現，不單是令窮富的差距減少，同時政府也全力用作保護人民的權益，當然也建基於丹麥政府的清廉。在國際透明組織每年的清廉印象指數（Corruption Perceptions Index）的排名中，丹麥近10年也是第一位，而香港在2020年則與英國、加拿大及澳大利亞並列於11位。

在國家的環保能源、設計與社會福利也是領先的情況下，丹麥人口不到600萬，卻是全球電競人才的輸出大國。在2018年，《英雄聯盟》（League of Legends）的S8世界賽的四強中，就有三分之一的先發選手是丹麥人。同時在電競界另一代表性競賽《CS：GO》，比賽的冠軍選手有一半的選手都是北歐人，且尤以丹麥和瑞典為最。全因丹麥將電競視為「國家級戰略」，除了國家首相會不時在網上祝賀選手獲得佳積，更會主動邀請會面，並曾致詞稱選手們是真正的、追夢的運動員！丹麥的國防部經過研究後，發現技術良好的玩家，在空軍領域有著良好發揮，隨即決定與電競協會成為合作夥伴，藉以讓更多玩家加入軍隊。同一時間丹麥文化部也成立專案小組，主力為製造良好的電子競技生態圈，間接創造商業發展機會。加上丹麥堪稱地球上網路環境最好的地方之一，從2015年公佈數據，丹麥不論是在個人電腦、家庭網路、行動數據使用比例都是名列前茅，在環境與政策都主力推廣，難怪年輕的丹麥選手能在電競圈中發光發亮。