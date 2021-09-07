隈研吾操刀勞力士辦公大樓　扭曲設計有著令人驚歎的功能性

原來瑞士鐘錶業主要出口市場頭三位竟然有香港，可見本地不乏愛錶之人。說到瑞士鐘錶又不得不說勞力士，喜歡這個品牌的朋友除了錶款還有其態度與品牌價值，今回先撇下錶款不提，來看看一座由隈研吾設計的勞力士辦公大樓。

圖片來源：Rolex／隈研吾建築設計事務所

隈研吾這位名動國際的日本建築設計師相信大家都非常熟悉，東京奧運會主場館就是出自隈研吾之手，這位以「負建築」風格而聞名的大師不乏海外地區的名作，是次位於美國德州達拉斯的勞力士辦公大樓，以其扭曲的外型吸引了大眾的目光。

圖片來源：Rolex／隈研吾建築設計事務所

對於辦公大樓大多數人的印象都是沉悶，香港遍地皆是甲級商廈，但能夠令人留下深刻印象的又有多少？隈研吾也深明此道，嘗試將這座辦公大廈與周圍的景觀融合為一，為免建築自成一角與周遭壁壘分明，先建起一道低矮的日式石牆為視覺上做緩衝，靈感參考江戶時代的護城石牆，從下而上再望上去，有著木材般紋理顏色的鋁製遮陽板與現代感強的玻璃外牆相映成趣，一層層扭曲而上，帶來一種動感活力、生機盎然的感覺。

圖片來源：Rolex／隈研吾建築設計事務所

原來扭曲的設計別有用心，可以打破一般網狀格局的城市景觀，每扭轉一度，所飽覽的景觀都有所不同，亦避免了完全與對面樓對望的情況，有些角度可以穿過街頭望到極遠處，對於在該城市工作的人們來說是與別不同的視覺感受。

圖片來源：Rolex／隈研吾建築設計事務所

隈研吾擅長運用木材，是次當然也不例外，在室內用上大量的木材，牆壁與天花木板與木板之間的空隙可以提升輕盈感避免沉實的感覺，為了增添輕快的印象，外牆突出的遮陽板以鋁製，卻蝕刻木紋質感，由於達拉斯夏季陽光猛烈，用上遮陽板再加上綠色陽台有效紓解炎熱的問題。

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勞力士日內瓦總部設計：