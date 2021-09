《Mamma Mia》樂團ABBA 40年來再出新歌　前衛臨時主場館開演唱會

ABBA這個名字是不是非常眼熟呢?年輕人未必很認識這隊瑞典的樂團,畢竟他們在1982年已經解散,然而他們的歌一定聽過!雖然他們在1974年的首本名曲《Waterloo》在外國最為標誌性,但後來的《Mamma Mia》和《Dancing Queen》都是耳熟能聞的經典名曲。說到ABBA來,是因為他們久違的巡演終於敲定了,而且連表演的臨時場地都公布。

ABBA 《I Still Have Faith In You》MV截圖

ABBA是來自樂團成員的名字:Agnetha、Björn、Benny和Anni,他們的Logo「ᗅᗺᗷᗅ」更增加一份獨特性。自從1981年發布了專輯《The Visitors》以來,在1982年宣布解散之後,樂迷甚至覺得以後都不能再聽到他們的新曲,怎料在今年11月即將推出他們自1981年之後久違40年的新專輯《Voyave》,而且隨之而來的是篤定在2022年5月27日舉行的重聚巡演,場地定在倫敦伊麗莎白女王奧林匹克公園(Queen Elizabeth Olympic Park)。

圖片來源:Stufish

雖然ABBA四人的身影在80年代退出幕前,不過隨著《Mamma Mia》的音樂劇及電影的成功令到更多年輕的一代都能夠認識他們。40年沒有開過演唱會,對於現年已過70的四位成員而言會是一個大挑戰。亦由於疫情的關係,今次演唱會《ABBA Voyage》將會獨一無二地採用虛擬形式舉行。製作團隊包括850人,以動態捕捉技術重新打造ABBA的身影,於新建出來只為他們而設的「ABBA Arena」中可以親身感受炫目的體驗。

圖片來源:ABBA Voyage

ABBA的新曲《I Still Have Faith In You》以及《Don’t Shut Me Down》已經釋出,大家可於音樂平台上率先細聽。同時間ABBA Arena亦都已經釋出首張照片,它的設計由英國建築工作室Stufish打造,可以容納3,000人,設計上可以拆卸及移動,並且已經得到批核可以設立5年。場地的建造採用大量木材,外觀上主場館是一個巨型六角形,除了音樂廳之外還有售票處、飲食攤位、廁所、酒吧等等。Stufish是專業的表演場地設計工作室,除了今次ABBA之外亦有為滾石樂隊等著名音樂單位製作過舞台佈景。數碼技術融入音樂會已不新鮮,更慢慢成為音樂的必要元素之一,不過配合ABBA的風格來演繹相信會別有一番韻味。