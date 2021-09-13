《美紙》NFT拍賣｜五位必讀本地藝術家：渠王畫布上墨寶首次出現

NFT的潮流在國際藝術圈裡發光發亮，不斷在打破天價紀錄，不難令人覺得這絕對是藝術交易的大趨勢。而這股熱潮終於要在香港發芽，由藝術文化平台《美紙》藉着創刊一周年與多位本地別具特色的藝術家合作，獲NFT認證的原創畫作即將迎來拍賣。

渠王（@The.Plumber.King），原名嚴照棠，香港著名通渠匠（圖片來源：ARTS LIBERTY）

不過說到NFT，很多人都會覺得要用虛擬貨幣來交易。其實NFT（Non-Fungible Token）非同質化代幣之所以在全球藝術界及收藏界興起，就連傳統拍賣行亦接受並進行這新興拍賣形式，重中之重的是為了保障原創者甚至收藏者的權益，當然有著防偽功能，透過區塊鏈技術為每件藝術品定下出世紙，每次藝術品的轉手都會有所紀錄，並可以數碼合約形式規定每次轉手時原創者可以分紅的比率，所以對於藝術圈的可持續發展有著莫大脾益。

是次拍賣的藝術品將在ARTS LIBERTY平台上舉行（9月18日至9月30日），除了可以入手實體版，亦都會附隨數碼NFT檔案，為了讓更多藝術愛好者及公眾有機會收藏，是次拍賣將不會使用虛擬貨幣來交易，而且除了拍賣之外，如果有決心入手心頭好可以即買價直接入手。

《美紙》x Harvey Chan《如花》｜拍賣底價：港幣25,000元、即買價：港幣50,000元（圖片來源：ARTS LIBERTY）

接下來將會介紹是次合作的五位土生土長香港藝術家，首先有屢獲殊榮Harvey Chan，最為人熟知的有曾經為加拿大皇家鑄幣廠設計中國十二生肖金銀幣系列，是次創作的作品《如花》是梅艷芳在《胭脂扣》中飾演的角色，適逢梅艷芳逝世18年以及傳記電影《梅艷芳》上映就更具意義。

《美紙》x 蛙王《會呼吸的蛙玩》｜拍賣底價：港幣60,000元、即買價：港幣120,000元（圖片來源：ARTS LIBERTY）

另一方面，由蛙王郭孟浩創作的《會呼吸的蛙玩》繼承了他一貫的風格，靈感取自五行元素：紙為木，配以水墨，再用火燒紅錐子刺穿紙張。作品盛載著他在不同年代繪畫的青蛙，至今73歲，他仍孜孜不倦地創作，而且作品有價有市，他曾豪言：「我一張畫，裱起，拍個20萬；把廁紙沾進墨裡，又拍個幾十萬，居然真的有人會付錢！我可以坐在這裡不斷畫銀紙，而這種荒謬是與時並進的」。作為香港最早期的概念藝術先鋒，蛙王絕對是藝術愛好者必要認識的一號人物。

《美紙》x 渠王《渠王》｜拍賣底價：港幣20,000元、即買價：港幣50,000元（圖片來源：ARTS LIBERTY）

說到香港特色的街頭藝術，或者大家會馬上想起九龍皇帝。不過繼九龍皇帝之後亦有另一位最具代表性的街頭藝術家——渠王，他的作品大家一定見過。作為著名通渠匠，渠王原名嚴照棠，自60年代起開始做渠王生意，在街頭隨處可見他所書寫的廣告，說不定他是最客易接觸到的藝術家，因為其聯絡方法早已登在街頭牆壁上。經歷了半個世紀之後，他的街頭墨寶成為了本地一個重要的文化特徵，是次的藝術創作，相信是首次在仿水泥的畫布上創作的渠王作品，實在意義重大。

《美紙》x Steven Choi《小王子 化蝶》｜拍賣底價：港幣40,000元、即買價：港幣100,000元（圖片來源：ARTS LIBERTY）

接著再看作品《小王子 化蝶》，梁山伯與祝英台、小王子與玫瑰，這種巧妙的契合來自超脫於肉體的精神層面，無分中西文化。藝術家Steven Choi就在今年獲得官方授權出版《小王子2》繪本，本來從事廣告設計的Steven後來活躍於插畫界，在2017年榮獲「英國WIA世界插畫獎」及「日本JIA插畫大賞最高賞」兩大插畫界最高殊榮，再獲得法國《小王子》版權代理商青睞而負責《小王子》75周年版的全新插畫，今年再推出《小王子2 愛與光》，除了插畫之外亦一手包辦故事和文字，作為《小王子》的粉絲們如果失落了拍賣品，繪本亦不容錯過。

《美紙》x 楊學德《遺忘的角落》｜拍賣底價：港幣25,000元、即買價：港幣50,000元（圖片來源：ARTS LIBERTY）

最後再有藝術家楊學德，曾做過廣告、設計及雜誌，在90年代開始連載漫畫，可能有些朋友都有看過。是次作品《遺忘的角落》相信亦會是不少香港人（主要是男生吧）的回憶，曾幾何時所熱愛的元祖高達模型，日子一久漸漸被遺忘，如果時光倒流可以將之好好珍藏起來，大家還會緊握這個機會嗎？