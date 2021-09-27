無窮人國家│盧森堡人口不及香港沙田　卻是全球人均GDP最高國家

早前談及在歐洲的小國盧森堡，總人口約為60萬，不及香港的沙田區，但在每年的人均GDP國家排名榜單中，卻長期佔據首位。在中古世紀時，盧森堡還是經常被法國、德國和荷蘭佔領，在比利時獨立後，才再次獨立起來，面對第一次與第二次世界大戰，也是以最快速度被德軍攻下。不過在二戰後，充滿前瞻性成為北約和歐盟的創始會員國之一，為盧森堡展開完美的發展道路。上回談到該國以鐵礦發跡，1858年就開始發展鋼鐵工業體系，1970年就達到巔峰產量，後來經過合併與收購行動，至今在全球的鋼鐵業依然是處於領頭位置。不過盧森堡一早就知道不可只靠單一產業來維持經濟，今回再淺談其另二經濟支柱：金融服務與廣播電視。

盧森堡雖然是一個小國，但不少人也不知是歐盟的創始會員國之一。

盧森堡的廣播電視產業絕對是影響著整個歐洲，首先可以歸功於其人口少與複雜的人口結構。首先要知道當地的母語是盧森堡語，因為人口太少，需要外來勞工，加上盧森堡本地只有一間大學，所以在教育制度中，當地的小學開始就以德文與法文為教育基礎語言，一來方便與法德兩國的大學連接，二來方便與外來的人士溝通。因此早於1932年，成立的盧森堡無線廣播公司，就是以製作英、法語的節目為主，此提早制定多語言節目行為，成期後發展國際基礎。1954年更名為盧森堡廣播電視公司（CLT），直至因為80年代開始，因為規模與受眾細（根據數據果顯示，在1989年盧森堡國內接受數字電視只有15萬戶），廣播電視公司決定將本地受眾定為次要，主力進攻歐洲市場，1986年先與德國傳媒巨頭貝特斯曼合作，將信息從盧森堡向德國傳輸，到1989年改用衛星傳輸覆蓋德國，1995年就成功在市場佔有率上擊敗德國公共電視台。1997年CLT公司與德國UFA公司合併，組成歐洲最大免費電視和廣播公司CLT-UFA，到2000年再與英國Pearson電視公司合併，成為歐洲最大的廣播電視集團RTL。另外總部設在盧森堡的歐洲衛星公司（SES），是全球最大的衛星運營商，擁有40顆衛星及其衛星信號高達99%的全球覆蓋率，讓盧森堡成為是世界第一個轉化成數字電視的國家。

RTL集團在10個國家擁有40家電視台和33家廣播電台。（圖片來源：FB@RTL CITY）

傳播行業的發展容易受到國家政策的限制，特別是自由度與創意，而盧森堡身為大公國，世襲制的君主擁有國家最高權力，但在1929年就取消對電視行業發展的諸多限制法案，除了需要取得營業執照之外，政府機構不再對電視行業的發展進行干預，更可私營化，使市場為導向促進行業發展，1991年更通過電子傳輸法案，打破電視的國界限制，並且將協議下放到運營商，讓廣播電視公司的影響力進一步面向國際市場，同時讓盧森堡吸引更多內容創作者加入，成為理想的商業廣播運作地。

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盧森堡的銀行服務業是其國家最大的經濟支柱，盧森堡也是國際金融中心之一，與歐元區內最重要的私人銀行中心，為全球第2大投資基金中心，總共有著3800個基金。到2016年，金融業從業人員提升到5.08萬人，約佔總人口的8%，上繳稅收佔國家財政收入的40%，金融業產值約佔GDP的46%。2019年底擁有127家上市銀行，其中外國銀行佔了78%，同時包括 91家保險公司、42家財產保險公司、46家人壽保險公司和3家綜合性保險公司，另外還有208家再保險公司，可見其金融服務網絡，據知盧森堡的銀行業總資產達到8150.54億歐元，約是其經濟總量的11倍。起初盧森堡是有意模仿瑞士的銀行政策，提供高度隱密性，吸引歐美跨國企業與超級富豪將資金註入，被稱為「避稅天堂」就是成功原因之一。因為優惠稅項政策，讓世界知名科技公司如eBay、Skype與Paypal等等，也將歐洲總部設在盧森堡，歐洲法院、歐洲議會秘書處、歐洲投資銀行和歐洲投資基金等，也是設在盧森堡，一步一步讓其銀行、保險和證券的服務貿易業，發展成歐洲地區舉足輕重的地位。