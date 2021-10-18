民族最少國家│《魷魚遊戲》成功在於韓國的軟實力文化輸出？

《魷魚遊戲》（Squid Game）為當下最火熱的話題，更是韓劇史上首次在Netflix的90多個國家中均是排行榜冠軍，絕對是堪稱「席捲全球」。連日來在網上一直出現不同的延伸之作，不論是模仿式的遊戲、短片、衣著或是產品，也在線上不斷全球性分享。先不論《魷魚遊戲》的抄襲性爭議，或是製作上的好看與否，從《魷魚遊戲》的成功之處出發，除了先歸功於Netflix的平台助力之外，多年來韓國的文化輸出也是成效之一。

《魷魚遊戲》可算是韓劇史上得到空前的成功。（圖片來源：Netflix）

Netflix早前公佈數據，《魷魚遊戲》在全球點擊用戶達到1.1億，成為歷年來首月最受歡迎的作品。要知道Netflix用戶約為2.09億，也就是說有一半用戶以上曾看過《魷魚遊戲》，而且過往都是英語劇集為榜首，如《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）、《獵魔士》（The Witcher）與《怪盜羅蘋》（Lupin），都是近年的佔據3甲位置的作品，不過今年被韓劇改寫。《魷魚遊戲》能夠在全球產生巨響，當然是依賴著Netflix的國際性平台，以及Netflix支持本土內容創作的投資模式，才能引發世界各地創作人的競爭性，做到真正讓「作品」說話，同時代表著韓國的創作的認受性。

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談到近數10年韓國文化的認受性，可謂愈來愈強，先後在國際性的頒獎台獲得大獎，包括2021第93屆奧斯卡頒獎典禮中，以《農情家園》（Minari）奪下奧斯卡最佳女配角的尹汝貞，成為了首個拿到奧斯卡獎的韓國演員；2020年第92屆奧斯卡金像獎中，最佳導演、最佳國際影片獎、以及最佳劇本同時落在韓國電影《上流寄生族》（Parasite），更是首套外語影片獲得奧斯卡的最佳影片獎，同時奉俊昊（ Bong Joon-ho ）亦取下康城影展（ Cannes Film Festival ）最高殊榮金棕櫚獎（ The Golden Palm Award ）和金球獎（ Golden Globe Awards ）最佳外語片。

由早年的《藍色生死戀》與《我的野蠻女友》漸露頭角，至後來的《大長今》、《來自星星的你》或《太陽的後裔》等等作品，逐漸成為流行指標，而且除了電影與劇集之外，韓國整個娛樂文創產業也是領先整個亞洲地區，綜藝節目有《花樣爺爺》、《Running Man》與《新西遊記》等代表作，音樂有東方神起、PSY、少女時代至BTS（防彈少年團），BTS多部音樂MV點閱率破億，更獲得美國大獎Billboard Music Awards。以上例子只是少數的代表，也足以感受到韓國文創產業的吸引力以及市場價值。

一個產業能在國際取得成功，必然少不了政策的幫助，也是政府的先見才能令產業得到發展。早於90年代，韓國政府就決定以文化立國，制定有助於文化創意產業的相關政策與法案，1998年發佈了「國民政府新文化政策」，第2年設立「文化產業振興基本法」，下令維持文化觀光部預算，必須佔國家總預算的1%以上，同時去除過去韓國政府對於文化領域的限制，並且鼓勵市場上的自由創作，直接讓更多投資者將資金投放，成功製造出良好的環境給予文創產業（這也是為何韓國電影能肆無忌憚探討社會問題）。

韓國政府對文創產業不是放任管理就完事，韓國半官方組織「文化產業振興院」（KOCCA）的成立，當中就包括著諸多政府機關與財團，在KOCCA的統計中，2017年韓國韓文創產業產值高達110.4兆韓元（約合0.7兆港元），對比2014年時的94.3 兆韓元（約合0.6兆港元），表顯每年均是正增長。另外韓國政府不時邀請時下知名韓星擔任外交大使，不僅推廣旅遊事業，更提升藝人的名氣與認受性。2017年韓國演員宋慧喬與韓團EXO部分成員就與南韓總統文在寅，一同出席北京舉行的中韓經貿交流會；今年BTS就以總統特使身份，出席於美國紐約市舉行的聯合國大會發表演說，可見韓國政府對文創產業的重視與推廣。如果沒有韓國文創產業在國際性的認受性與多年來的發展，《魷魚遊戲》也難以靠Netflix平台，在全球取得如此驚人成績。