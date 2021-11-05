安迪・華荷市值16萬元作品《仙女》　盲盒方式2,000元混贋品售出

近年藝術品市場成為焦點投資市場，多幅名家畫作多次刷新天價拍賣紀錄，讓很多人湧入這市場購入藏品，很多收藏家甚至還未有能力分真偽。最近有美國藝術團隊為了讓公眾關注藝術品本身的審美價值，把1,000幅相同的安迪・華荷（Andy Warhol／ 1928-1987）作品以250美元（約2,000港元）出售，但以盲盒形式混入一幅原畫，目前1,000幅作品已全數售罄。

圖片來源：MSCHF

美國藝術團體MSCHF於上月25日在網上名為「贗品博物館」（Museum of Forgeries）的項目，以250美元售罄1,000幅看似一模一樣的華荷畫作，而當中只有一幅是他於1954年速寫而成的《仙女》（Fairies）真跡，價值20,000萬美元（約16萬港元），其餘均為複製品。據MSCHF聲稱，這幅畫是在2016年以8,125美元的價格購入，現在出售的1,000幅作品難辨真偽，買到真跡的人可能永遠不知道自己是幸運兒，專家也極困難才能辨出真偽。

An artist:



(1) bought an Andy Warhol drawing for $20,000



(2) made 999 high-quality forgeries of it



(3) shuffled them together



(4) sold each of the 1,000 drawings for $250 each



"If you pay your $250 maybe you’ll get the original $20,000 Warhol, but you’ll never know." pic.twitter.com/jEF3kdBHke — Alec Stapp (@AlecStapp) October 26, 2021

MSCHF發言人表示，大部份藝術收藏者只關心藝術品是否會升值，而非作品審美價值。MSCHF希望經以盲盒式出售的做法，將原件和複製品一樣變成贗品，提醒收藏者多關注作品藝術價值，同時讓很多買不起華荷作品的人有機會擁有他的真品，鑑於華荷生前主張批量生產藝術商品，相信這次舉措正符合他本人理念，而負責打理Andy Warhol遺產的基金會尚未評論MSCHF的做法。

安迪・華荷（Andy Warhol）（資料圖片）

安迪・華荷是上世紀普普藝術重要領軍人物，從他的作品中可見普普藝術與大眾文化的關係密不可分，大部份普普藝術取材於大眾文化，大眾文化是工業革命後的產物，以批量生產的商品作為主導，加上以大量廣告推廣刺激消費慾望。普普藝術被認為是對抽象表現主義（Abstract Expressionism）的挑戰，以一些符號意象做創作主軸，並利用非個人化的處理手法。普普藝術再次揭露藝術世界問題並支持以複製的方式進行創作，因此也被視為達達主義的延伸。