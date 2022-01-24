海陸最強Designer Chair百年耐用　經典軍事風轉型酒店專用時尚椅

一直以來與大家介紹種種Designer Chair，無不經典或開創技術先河，但今回要介紹的這張椅子看似平平無奇又非常眼熟，卻可以稱得上為地表最強耐用程度，發明的初衷是為了防止被魚雷炸壞？

（圖片來源：Emeco）

於1940年Wilton C. Dinges創辦了Emeco（Electric Machine and Equipment Company）這家專門以廢棄鋁材來生產家具的公司，而其主要客戶就是美國政府。本來回收再用鋁材就是一項環保善舉，加上他們的生產穩定有質素，所以很快就收到一張來自美國海軍驚為天人的訂單：研發一張能夠承受魚雷轟炸後安然無恙的椅子，以提供到潛艇及軍艦使用。

「Navy 1006」（圖片來源：Emeco）

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這項要求非常具挑戰性，由於在艦隊上使用，所以耐用性包括耐鹹水、腐蝕，堅固程度要防摔防撞（還要防炸），兼顧輕量化以及防火，不過由於Emeco本來就以生產鋁製家具起家所以頗能迎合當中要求的，最後出動半百人力去研發和反覆測試，採用8成以上的廢棄鋁材、經過77道工序、利用曲線和角度計算出比鋼鐵還堅硬三倍的程度，而且外觀還有引人入勝的流暢線條，重量只有3公斤，正是美國工業設計的代表之一「Navy 1006」。

1951 by BMW（圖片來源：Emeco）

直到二戰結束之後，軍艦和潛艇都退役了，這批椅子竟然還無損如初，最後供給政府辦公部門以及監獄使用，及後也繼續生產更多的Navy 1006給政府，拓展到更多的監獄、醫院以及公營機構使用，或者上一代的美國人都見過甚至用過這張椅子，會詫異為何今天會成為人們趨之若鶩的Designer Chair吧，而我們也不難在電影中看到它的縱影。

On & On Collection by Barber & Osgerby（圖片來源：Emeco）

但隨後美國就進入冷戰時期，政府也將預算撥去軍備，損失了政府這個鐵飯碗，Emeco也沒有從Navy 1006中止步，而是將目光轉向大眾用家。所以後來我們見到種種的品牌聯乘，例如BMW的「1951 by BMW」、Barber & Osgerby的「On & On Collection」、還有以環保而見稱的「111 Navy」，是與可口可樂合作用111個回收膠瓶來製作的系列。

111 Navy Collection（圖片來源：Emeco）

還有著名設計師的加入也令品牌生色不少，例如Frank Gehry、Norman Foster等，當中最為人所津津樂道的有法籍設計師Philippe Starck成功將椅子打入高級酒店和餐廳，首次合作是為了紐約的Hudson酒店而設計的鏡面鋁椅，設計師將椅子描述為「從海軍椅子上洗掉了細節」，進行拋光程序每張椅就要花上8小時，其時尚矚目的風格最後列入現代藝術博物館（MoMA）的永久館藏。