時裝跨界NFT Pop-Up　日本八大獲獎設計新星雲集尖沙咀︱展覽

近年NFT成為潮流話題，多個名人如周杰倫、余文樂、周星馳等都參與推出NFT，全球拍賣又屢創NFT天價成交紀錄，讓大家聚焦如NFT是生財炒賣工具，乃至是用高價買一張Jpg圖，可謂對NFT有極多誤解。其實NFT並不只是單單一個數碼圖像，有關藝術品經常配合實物推出市場，大家若想對NFT有更多認識和了解，可參觀位於尖沙咀區商場兩個與NFT有關的展覽。

在數碼時代之中,現代日本陶藝家Takahiro Koga(古賀崇洋)繼續創作出完美無瑕又別具創意的陶瓷製品。他的設計以繁複的細節見稱,多以金色及金屬鍋釘為裝飾。不論是以人手製作,抑或數碼打印,均需要極高技巧。Takahiro Koga把作品由窯爐帶進元宇宙,實踐藝術與科技之間的可能性。

HIRUME是一所將日本工藝及美術發揮到極致的實驗室,設計師致力探索傳統藝術與當代時尚之間的各種可能性。HIRUME 展示的外套,採用源自日本歷史名城金澤的技術。傳統加賀刺繡的手工複雜精密,講求精確縫合,配於型格的日系街頭服飾之上,併發出無限火花。

第一個展覽是位於地下，雲集日本八大獲獎設計新星時裝跨界NFT Pop-up。由日本藝術科技公司 Startbahn繼3月東京首展後，於香港開設全球首站《Made In Japan 3.0 Pop-up：Defining a New Phy-gital Reality》，這次展出展品結合多個傳統日本手工藝與現代科技元素，例如日本陶藝家Takahiro Koga（古賀崇洋）以人手製作結合數碼打印技術，以金色及金屬鍋釘為裝飾打造鍋釘招財貓，繁複細節配上極具風格招財貓造型別具時尚感；日本藝術家HIRUME運用百年傳統加賀刺繡配上型格日本街頭服，新舊技藝搭配別具特色。其他展品包括Lady Gaga 熱捧設計師3D蛋糕裙NFT、康城首映動畫戲服、曾亮相巴黎時裝週的京都和服等跨界NFT全部均是首次在香港展出。

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第二個展覽是位於一樓由AAX Trends所舉辦的《The Early Days of Crypto - Apes. Pixels. Gods 》NFT Pop-up，以極受名人追捧的NFT藏品Bored Apes （無聊猿）、像素、神3大區域探索NFT起源和最新發展趨勢。其中包括14隻來自香港Elite Apes私人收藏 — 包括 「無聊猿」在內的各類猿猴、像素風格的NFT藏品、以及數碼藝術家FrankNitty3000的「加密之神」系列NFT。 3大NFT收藏區中的展品均設有QR code （二維碼），讓訪客了解每件作品的設計理念，深入淺出探索元宇宙的發展進程。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：Made In Japan 3.0 Pop-up：Defining a New Phy-gital Reality

日期：即日起至2022年5月15日

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下 G01號鋪

時間：中午12時－晚上8時

費用：全免

名稱：AAX Trends: The Early Days of Crypto - Apes. Pixels. Gods NFT Pop-up

日期：即日起至2022年5月9日

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 1樓 121號鋪

時間：中午12時－晚上8時

費用：全免