【HUBLOT】40年前經典重磅再現　另有歐冠盃別注加載睇波即時資訊

好的設計，可以歷久不衰，經典重製，又能夠將傳統與創新糅合為一。正如瑞士著名製錶品牌HUBLOT於1980年的誕生之初所推出的經典之作「Classic Original」，在今年迎來40周年慶，藉此機會將經典重新演繹，既是致敬又象徵著新舊結合的永恆之美。

HUBLOT經典融合40周年紀念腕表（（黃金款式 $189,900）（圖片來源：HUBLOT）

是次推出的Classic Original 2020年紀念錶款，採用HUB1112自動上鍊機芯，共有三個款式演繹不同材質與飾面， 外觀上既承襲了80年代初的大氣優雅，再融入40年來品牌所探索的創新元素，是為「融合的藝術」製錶理念。黑色漆面及拋光錶盤帶有低調簡約韻味，更顯出成熟大方，僅以黑色拋光琢面指針及「Hublot」與「H」鑲貼標誌點綴。

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45mm錶殼分別以黃金、鈦金屬及黑色陶瓷打造，同樣採用品牌標誌性螺絲設計的錶圈與藍寶石鏡面錶背，卻搭配橡膠錶帶突顯時代味道，對比之下新舊融合出一股時代力量。正如HUBLOT一直以來的理念，重點在於打造出適合不同場合之用，又結合實用、耐用、舒適於一身的作品。而這款作品當年的劃時代象徵在於，是首個將黃金這種珍稀材質與其自家研發的現代橡膠材質大膽融合之品牌。

HUBLOT最新智能腕表 BIG BANG E UEFA CHAMPIONS LEAGUE（限量500枚，$47,700）（圖片來源：HUBLOT）

此外，HUBLOT在今年另一個令人津津樂道的，就是與歐洲聯賽冠軍盃之合作。品牌向來都與運動息息相關，運動元素更加是深深刻在品牌的基因裡，其中一個亮點就是足球。品牌自2006年開始就與足球界合作，合作夥伴包括國際足球總會世界盃、歐洲國家盃及眾多著名球隊等，甚至是比賽的官方計時。多位球星如「球王」比利、剛過世的阿根廷球王馬勒當拿都與品牌有著良好關係。

品牌多次為各項賽事發佈專屬的特別版腕錶，2021年的歐洲聯賽冠軍盃也不例外。 是次推出的「Big Bang E UEFA Champions League」限量發行500枚，所配備的輕巧陶瓷錶殼與橡膠錶帶的顏色都選用歐冠盃藍色主色調。是次作品絕對是為球迷而設，由Wear OS by Google™支援，附設最新「HUBLOT Loves Football UEFA Champions League」應用程式，用家可以在開賽前15分鐘收到通知，實時得到入球、罰球、換人、黃牌及紅牌、加時等資訊，還會顯示球隊陣容及視像助理球證（VAR）裁判，以及倒數下一場賽事，如果碰上有賽事同時進行，就可以切換畫面。還有多種錶盤隨意轉換，可於HUBLOT Store下載，配合參賽球隊更換顏色亦無不可。