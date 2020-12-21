【腕錶拍賣】拍賣場猶如名錶英雄地 錶廠價值飆升皆由此起？
/ 2020.12.21
曾伴傳奇影星Steve McQueen亮相經典賽車電影《勒芒》（Le Mans）的一枚TAG Heuer Monaco腕錶於本月在富藝斯拍賣行（Phillips）成功拍賣。(圖片提供：Phillips)
高級腕錶作為最受歡迎的奢侈品及收藏品，最大的原因之一就是其製作量稀少。不同於某些低價產品可以以機器負責大部份製作工序，高級腕錶因為牽涉大量精密人手工序，製錶師的時間有限，能製作真正大師級作品的數目就受到非常大的限制。產量少是一個令到高級腕錶能保持價值的根本要素，但如果要令到腕錶擁有高於本質價值，最大的添加因素就是「欲望」。
機械師親自委托的這枚Iconic Monaco腕錶，售價高達$2,208,000美元，約17,222,400港幣。(圖片提供：Phillips)
因為量少，能得到的人數目有限，想得到而得不到的人，就會有欲望。欲望添加在腕錶之上，就可以令到腕錶的價值上升，並從而反映在二手市場上。簡單講不過就是供求問題。
朗格(A. Lange & Sohne)一枚2009年經典DATOGRAPH在11月於日內瓦舉行的富藝斯拍賣會「Retrospective: 2000–2020」上成交。這款以黃金打造而成、配備黑色錶盤（型號403.041）的腕錶以相等於165,000歐元的價錢售出，約為原本零售價的四倍。(圖片提供：A. Lange & Sohne)
這種因為欲望而添加的價值幅度可大可小，如果只是讓腕錶市場價值有輕微升幅，而且其貨物流通量尚算不小的話，那麼你就只能將之稱為「炒賣」。只有真正珍稀罕有，甚至是千金難求的，才有機會踏上大型拍賣行的台階。
另一枚配備實心黃金底蓋的黃金版LANGE 1（型號101.001）在富藝斯拍賣會上則以47,090歐元易手，較原本的售價高出三倍。(圖片提供：A. Lange & Sohne)
也因此，能夠在著名拍賣會上現身，就證明了這作品的江湖地位。再者，一個品牌在這類拍賣會上現身的曝光率，也可以被視作為其認受性的代表。購買這錶廠的產品就變得更有價值上的保證。
一枚極為罕見的Panerai Luminor Marina Militare (Ref. 6152/1) 拍賣估價為港幣240,000 - 480,000，最終在11月以港幣1,638,000成交。(圖片提供：Phillips)
另一款極為罕有的大尺寸精鋼潛水腕錶GPF2/56配備小秒針，古董錶獨特的棕色錶盤及錶冠護橋。估價為港幣380,000 – 780,000，成交價更達到港幣1,386,000。(圖片提供：Phillips)