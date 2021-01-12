【Hublot】260萬超搶眼彩虹寶石錶　錶盤錶圈銀扣裡外閃爆全城

有人喜歡腕錶傳統優雅，但作為Hublot的粉絲，相信一早明白自己的個性正是最值得自豪之處。因此Hublot也從不怕極盡誇張之能事地，以不同形式為你搶盡鋒頭。

啞光18K King Gold鏤空式錶盤，鑲嵌48顆有色寶石。(圖片來源：Hublot)

品牌最新推出的Big Bang Unico Full Baguette King Gold Rainbow就是這樣一枚，讓你看到眼睛也不能移開的超勁新作。

同樣呈現如極光幻彩效果的鱷魚皮和天然橡膠錶帶延續了迷幻的神采。(圖片來源：Hublot)

有如夏季暴風雨後的天空，虹彩般的鮮艷色澤呈現於璀璨寶石中，在18K玫瑰金的映襯下，緋紅與紫紅色變成了彩虹紫色的邊端，添上一抹深藍和藍綠，演變出蔚藍天色；葉綠渲染出柔和，配以鮮黃和一股溫暖橙調。隱藏鑲座的密嵌工藝，將290顆珍貴優雅的寶石環繞錶盤，構成大膽鮮明、繽紛悅目的光譜，呈現傳奇的錶廠自製機芯。出色的配搭和非凡工藝，由選材、切割、分類到鑲嵌，將Hublot精微機械工程的微細心思，盡收其中。

45毫米錶殼為拋光18K King Gold。(圖片來源：Hublot)

充滿力量與希望的彩虹之色，跨越整個45毫米錶殼；100顆紅寶石、粉紅色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、藍色黃玉、綠色石榴石、黃色及橙色藍寶石，排列出色彩耀眼的構圖；錶圈飾以112顆狹長形切割有色寶石，精心配色呼應鑲嵌於錶盤和刻度上48顆寶石的含蓄色調。UNICO錶廠自製HUB1242自動上鏈飛返計時機芯，與雙離合裝置和導柱輪對比分明。

錶扣位置也鑲嵌有另外30顆彩虹寶石。(圖片來源：Hublot)

錶身之外，同樣呈現如極光幻彩效果的鱷魚皮和天然橡膠錶帶延續了迷幻的神采，甚至去到錶扣位置，也鑲嵌有另外30顆寶石。整枚腕錶鑲嵌290顆共24卡的彩色寶石，足可以讓任何人看得下巴也掉下來。至於價錢方面，$2,622,000又沒有把你嚇壞？