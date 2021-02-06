新首富Elon Musk竟只戴兩款錶？最愛的一款原來跟SpaceX關係密切

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）最近公佈的資料，身為特斯拉汽車、SpaceX與PayPal共同創辦人的南非企業家伊隆．麥斯克（Elon Musk）個人身價累積超過1950億美金，正式超越已經雄踞首富榜榜首多年的亞馬遜創辦人謝菲貝索斯（Jeff Bezos），躋身當今全球最有錢的人。

麥斯克被認為是2008年電影《鐵甲奇俠 Iron Man》主角Tony Stark的參考原型，雖然現實世界中麥斯克無法像鋼鐵人那樣擁有復仇者英雄般的超先進鋼鐵裝甲，但是就個人魅力、聰明才智以及敢於作夢等特質來看，麥斯克還真的讓人想起Tony Stark在電影中的形象。

有趣的是，成名頗早的麥斯克，身價累積的速度雖然比一般人快很多，但在富豪榜上的排名卻有點鴨子滑水的感覺，例如他在2019年時身價「僅」199億美金，當時排在富比士美國400富豪榜的第23名；來到2020年，麥斯克的身價隨著特斯拉股價上漲也拉高到700億美金，這時他已經在全美的富豪榜上竄升至第7名，然而也就在這時候，麥斯克離當時還是世界首富的貝佐斯有一段距離。結果由於特斯拉股價在2020年成長約7倍，使得麥斯克在2021年初彭博億萬富翁指數的估計身價再度二級跳，不僅超過許多資深富豪如股神巴菲特和微軟創辦人比爾．蓋茲，甚至一口氣跨越貝佐斯，以世界首富的頭銜替自己的生涯再添傳奇紀錄。

身價原本就比全球大多數人富裕非常多的麥斯克，跟許多富豪一樣，對物質的慾望反而沒有我們想像的高，不像在《鋼鐵人》中，Tony Stark總是開名車、戴高價名錶，麥斯克對手錶這種配件反而不是特別執著，前幾年時他有時會佩戴TAG HEUER與SpaceX推出的卡萊拉系列聯名錶——Carrera Calibre 1887 SpaceX計時碼錶，但這錶對他來說與其是收藏，更像是一種慶祝自己事業里程碑的紀念品。

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除了TAG HEUER，他偶爾也會佩戴歐米茄的Aqua Terra，這款錶的特色如面盤的甲板紋、搭載大師天文台認證機芯，同時底蓋也是品牌新版的設計，必需用專用開蓋器才能開啟底蓋。Aqua Terra有38mm和41mm兩種錶徑版本，推測麥斯克戴的是41mm，而這款不鏽鋼手錶的定價對麥斯克來說簡直如同零錢般，但他似乎覺得能看時間、又是不錯、有口碑的品牌就能接受了，並沒有刻意追求一些更高端、複雜或前衛的頂級手錶，而其實從麥斯克得知自己成為世界首富的回應”How strange”、”Well, back to work...”中也可以看出他對物質、名聲看淡的個性，畢竟這名新任世界首富當前最想做的事是要帶人類移民火星，至於手錶貴不貴重嘛，這似乎不是他會特別關心的事。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：超越貝佐斯 新任世界首富麥斯克的愛錶】