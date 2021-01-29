【MB&F】名作HM9改以藍寶石水晶全透明造型　呈現世上最美麗機芯

作為全球首家鐘錶概念實驗室，MB&F的作品如果不能嚇人一跳，就已經不算成功了。品牌最新推出的HM9 Sapphire Vision，又是由Maximilian Büsser集合一大班錶壇精英創製而出，單看樣貌，又是成功把你眼球吸實的奇妙之作。

HM9 Sapphire Vision 共推出四款版本，每款限量五枚。(圖片提供：MB&F)

Horological Machine N°9腕錶首次面世其實是在2018年，當時別稱HM9「Flow」的這名作可說是1940與50年代汽車與飛機設計的精華濃縮。以高級腕錶前所未見的造型，大玩流線與空氣動力學造型。

「SV」版以藍寶石水晶鏡面玻璃搭配 18K 白金或玫瑰金（5N+）外框。(圖片提供：MB&F)

MB&F創辦人Maximilian Büsser曾形容HM9的機芯是「至今最美麗的自製機芯」。既然如此，品牌就索性以透明藍寶石水晶玻璃外殼，去好好展示如此傑作。

藍寶石水晶鏡面玻璃錶殼三大部分以 3D 專利墊圈及高科技複材接合的獨家手法密合。(圖片提供：MB&F)

全新Horological Machine N°9「Sapphire Vision」腕錶，簡稱「HM9-SV」，由藍寶石水晶鏡面玻璃與貴金屬製成的錶殼，呈現泡泡般的弧形並分為三部分。精密組裝後，再以專利3D墊圈與高科技複材接合的獨家技術密合。兩個獨立擺盪的懸臂式平衡擺輪將計時資料傳送到一個差動齒輪，兩顆跳動的心因而變成一個穩定連貫的脈搏。極精準的錐形齒輪將機芯動能與資料經90度旋轉並輸送，以驅動藍寶石水晶錶盤上塗覆 Super-LumiNova夜光塗料的時間顯示。

腕錶造型是1940與50年代汽車與飛機設計的精華濃縮。(圖片提供：MB&F)

而另一端，兩個平衡擺輪下方各有一個同軸螺旋槳，這兩個自由轉動的渦輪單純是為增強視覺效果。

機芯用上301枚零件及52顆寶石，有MB&F的一貫水準。(圖片提供：MB&F)

為了進一步降低對震動的敏感性，HM9-SV腕錶加入全新避震系統，也就是機芯與錶殼之間的螺旋彈簧。這些彈簧是以雷射切割單一拋光精鋼實心管而來，不僅有絕佳彈性，而且側向位移幅度小。

腕錶配合日常衣著，玩味之重不是一般人駕馭得到。(圖片提供：MB&F)

腕錶利用一枚行星差動齒輪（Planetary Differential，也就是機芯的變速箱）來平均HM9機芯兩個平衡擺輪的時間資訊，再將最終數值傳送至與其垂直的錶盤上顯示。第一代HM9 Flow腕錶將平衡擺輪各自罩上藍寶石水晶玻璃圓頂，並在行星差動齒輪上方擺放一片放大鏡，讓人可以一窺這個掌管計時功能的複雜機械。而 HM9-SV 則是將機芯的奧秘完整公開，讓人清楚看見從發條盒到平衡擺輪，或是差動齒輪與錶盤之間，各零件如何配合運作。