【Panerai】限量紀念版潛水錶提供70年保養服務　盡顯無上自信

一隻錶你會戴多久？高級腕錶標榜的是其恆久特質，即使傳承幾代人也一樣可靠，但在市場上，你聽過最長的保養期又有多久？Panerai這次給予的數字70年，未必是世界紀錄，但其背後代表的，卻絕對是十足的自信。

另配白色橡膠科技錶帶，並首次印製夜光「Officine Panerai」標誌。(圖片提供：Panerai)

先講新錶背景，以潛水錶聞名的Panerai早前簽下了恆重自由潛水世界冠軍Guillaume Néry為其品牌大使，最近品牌就以這位超人為創作靈感，推出全新Luminor Marina Guillaume Néry特別版腕錶 44毫米 (PAM01122)。

品牌大使Guillaume Néry為現時恆重自由潛水世界冠軍。(圖片提供：Panerai)

專業潛水工具之於海洋探索的重要性不用多講，在以氚為基礎的自發光物料Luminor的這個Panerai品牌專利性夜光材質面世70周年之際，錶廠特別推出這款致敬作，限量70枚之餘，更承諾70年保養服務。

腕錶配備小時快調裝置，指針可雙向調校，並同步調整日期。(圖片提供：Panerai)

腕錶融入多項創新的美學元素，錶圈、錶冠和鎖桿均塗覆橡膠化塗層，錶鏡採用立體的凸面設計，錶盤呈現漸變效果，帶出迷人的光影變幻。

腕錶錶背鐫刻的圖案，巧妙地勾勒出這位自由潛水健將在深水中的靈巧身姿。(圖片提供：Panerai)

以高科技材質加入先進製錶技藝，包括直接金屬鐳射燒結 (DMLS) 技術，通過3D打印技術將鈦金屬粉末逐層構製成錶殼，說明了錶廠的實力。防水性能達300米，搭配黑色再生PET樹脂織物錶帶，飾以白色縫線與梯形錶扣。另配白色橡膠科技錶帶，並首次印製夜光「Officine Panerai」標誌。

錶鏡採用立體的凸面設計，錶盤呈現漸變效果，帶出迷人的光影變幻。(圖片提供：Panerai)

全新Luminor Marina Guillaume Néry特別版腕錶 44毫米 (PAM01122) 搭載P.9010自動上鏈機械機芯，厚度僅6毫米，完全由Panerai諾沙泰爾製錶廠自主設計、研發。機芯配備兩個發條盒，提供3日動力儲存。此外腕錶亦配備小時快調裝置，指針可雙向調校，並同步調整日期。

此外，腕錶還配備用於拆卸錶扣的螺絲刀以及一款採用再生塑料製成的錶盒，盒蓋上鐫刻Panerai品牌大使Guillaume Néry的親筆簽名字樣。腕錶錶背鐫刻的圖案，巧妙地勾勒出這位自由潛水健將在深水中的靈巧身姿。