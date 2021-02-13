【Dior】時裝之王完美示範有品味中國風　製成最漂亮農曆新年腕錶

農曆新年向來都是高級鐘錶品牌一個重要靈感來源，但有時對於一些不太熟悉東方文化的錶廠來說，很容易就會跌入一些既定印象的陷阱，設計出看似帶有中國風但毫無品味的作品。

Dior為了迎接我們的新年，推出了一枚特別版腕錶Grand Bal Jardin Fleuri。(圖片來源：Dior)

每年早已作好了心理準備要看一些不堪的作品，但今年時候還早，卻已經出現一枚讓我可以早早斷定為本年最佳的農曆新年錶。時裝大師從來沒有令人失望，

紅色珍珠貝母錶盤遍灑點點金光效果。(圖片來源：Dior)

品牌為了迎接我們的新年，推出了一枚特別版腕錶Dior Grand Bal Jardin Fleuri。Grand Bal以其專利的面置自動盤，以貴金屬、鑽石、粉紅藍寶石及紅寶石雕琢出盛放繁花，塑造出春天的秘密花園景致。

腕錶搭載Dior專屬Dior Inversé 11 1/2自動上鏈機芯。(圖片來源：Dior)

擺陀在迴轉之間，更有紅色珍珠貝母錶盤遍灑點點金光效果，充分表現到Dior糅合高訂時裝造詣及精巧製錶技術的能力。

錶殼以拋光精鋼製成，錶圈鑲嵌圓形切割鑽石及飾以玫瑰金圓環。(圖片來源：Dior)

錶殼以拋光精鋼製成，錶圈鑲嵌圓形切割鑽石及飾以玫瑰金圓環。防眩光藍寶石水晶錶鏡之外，錶背亦用上玫瑰金屬化藍寶石水晶，最後加上精鋼錶冠刻以「CD」字樣作點綴。

Grand Bal以其專利的面置自動盤，以貴金屬、鑽石、粉紅藍寶石及紅寶石雕琢出盛放繁花。(圖片來源：Dior)

Dior Grand Bal Jardin Fleuri腕錶搭載Dior專屬Dior Inversé 11 1/2自動上鏈機芯，玫瑰金自動盤置於錶盤之上，飾以欖尖形切割鑽石、圓形及欖尖形切割粉紅藍寶石及圓形切割紅寶石，具有42小時動力儲存。腕錶全球限量88枚。