Omega冬奧版Seamaster Diver 300M　通過METAS測試見證最強力量

2020東京奧運最後消失得無影無蹤，接下來的2022冬奧，希望疫症能早早完結，讓我們再次見證人類的強大。

經太陽線紋打磨的藍色陶瓷錶面上，可清楚看到由鐳射蝕刻技術鐫刻的波浪紋理。(圖片來源：Omega)

Omega早於1932年起便開始擔任奧運會大會指定計時，多年來記錄無數讓人印象難忘的體壇歷史時刻。北京2022年冬季奧運會，將會是Omega第30次擔任奧運會大會指定計時的角色。為預先慶祝這個體壇盛事，Omega特別推出一枚漂亮的Seamaster Diver 300M「北京2022」特別版腕錶。

腕錶背面經磨砂及光面打磨的底蓋鐫刻了北京2022年冬季奧運會的標誌。(圖片來源：Omega)

腕錶的42mm錶殼以不銹鋼鑄造，配上飾有浮雕式60分鐘潛水刻度的五級鈦金屬錶圈。在經太陽線紋打磨的藍色陶瓷錶面上，可清楚看到由鐳射蝕刻技術鐫刻的波浪紋理。錶面飾有經鍍銠處理及掃有夜光塗層的小時刻度與指針。

腕錶內置Omega Co-Axial Master Chronometer 8800機芯，通過瑞士聯邦計量科學研究所(METAS)的8項嚴格測試。(圖片來源：Omega)

作為一枚向北京2022年冬季奧運會致敬的腕錶，Omega特意在2時、4時、8時、10時及12時位置設有5個經特別設計的分鐘刻度，每個刻度分別採用了奧運五環標誌的顏色設計。

經磨砂及光面打磨的不銹鋼鏈帶，鏈帶上設有Omega專利的可延長齒桿式摺疊扣。(圖片來源：Omega)

腕錶背面經磨砂及光面打磨的底蓋鐫刻了北京2022年冬季奧運會的標誌，而Omega獨有的NAIAD LOCK技術則確保了所有鐫刻在錶背上的圖案及字樣會始終向上呈現。腕錶內置Omega Co-Axial Master Chronometer 8800機芯，這強勁機芯及整枚腕錶均通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）的8項嚴格測試，能確保其精確度、性能及防磁效能均臻達業界最高標準。

腕錶同時配有經特別設計的紀念版錶盒。(圖片來源：Omega)

腕錶附有經磨砂及光面打磨的不銹鋼鏈帶，鏈帶上設有Omega專利的可延長齒桿式摺疊扣，上面加設了專為潛水活動而設的延伸鏈節。