江詩丹頓走上潮流購物平台　夥拍MR PORTER限定款式凸顯時尚魅力

之前曾經說過疫情加速了瑞士高級腕錶轉戰網上購物平台的發展，最近江詩丹頓（Vacheron Constantin）就和走在潮流尖端的MR PORTER合作，推出獨家限定款，想買的話就只能以這新渠道形式。當然，這次推出的Fiftysix黛藍色星期日曆腕錶，更絕對是和MR PORTER的時尚服飾能完美作出配襯。

江詩丹頓與倫敦Abbey Road Studios於2018年開始密切合作，並在標誌性的Abbey Road Studios第二錄音室發佈了Fiftysix系列。(圖片來源：Vacheron Constantin)

江詩丹頓最先是於2018年在倫敦Abbey Road Studios發佈極具潮流時尚氣息的Fiftysix系列，今次推出MR PORTER網上零售平台獨家限定款腕錶，限量發售30枚，每枚皆有獨立編號。新款腕錶流露出鮮明的都市風範，採用造型感十足的精鋼錶殼，直徑40毫米，並配以黛藍色錶盤和墨棕色小牛皮錶帶。精巧外觀的設計蘊含著一顆精準的機芯，腕錶搭載2475SC/2自動上鍊機芯，具備星期、日期和40小時動力儲存顯示。

從中央區域到錶圈外緣分別飾以乳光潤飾、旭日紋和蝸形紋三種不同的打磨修飾紋理。(圖片來源：Vacheron Constantin)

腕錶最迷人之處，特別是其系列專屬的黛藍色，這種帶一點灰的藍色能帶出一種非常時尚的感覺，配合腕錶充滿活力的造型，更適合於配襯日常衣著。錶盤從中央區域到錶圈外緣分別飾以乳光潤飾、旭日紋和蝸形紋三種不同的打磨修飾紋理，確保腕錶能清晰易讀，並呈現出優雅的光影層次。

錶盤上精心點綴了阿拉伯數字刻度、時標、金質時針和分針。(圖片來源：Vacheron Constantin)

透過透明錶底蓋，要欣賞配備有停秒裝置的2475 SC/2自動上鍊機芯完全無難度，上面一個馬爾他十字的22K金質擺陀刻有驚艷鏤雕，機芯主板上亦不缺精美的日內瓦波紋裝飾。

設有停秒裝置的2475 SC/2自動上鍊機芯能驅動錶盤上9點鐘位置的星期顯示、3點鐘位置的日期顯示，以及6點鐘位置的40小時動力儲存顯示。(圖片來源：Vacheron Constantin)

錶帶用上啞光質感的墨棕色小牛皮，搭配精鋼摺疊式錶扣，迷人得來又更加體貼日常使用。