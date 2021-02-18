法國空軍指定Bell & Ross為御用時計　橡膠帶配襯度略勝較金錶帶

Bell & Ross設計造型漂亮我們一向都知，而品牌的製錶水準也一直是信心保證，今次就得到了法國空軍（Armée de l'Air et de l’Espace）認證，在2021年開始被正式委任為巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）指定時計合作夥伴。

法國空軍（Armée de l'Air et de l’Espace）在2021年開始正式委任Bell & Ross為巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）指定時計合作夥伴。(圖片來源：Bell & Ross)

法國巡邏兵飛行表演隊被譽為全球最出色花式飛行表演機隊之一，超過67年來於世界各地大展其精準優美飛行技巧，同時兼顧技術與視覺效果，聽起來是不是正正就是Bell & Ross的特色呢？

同時兼顧技術與視覺效果，飛行表演隊與Bell & Ross的特色幾乎一致。(圖片來源：Bell & Ross)

講到Bell & Ross的腕錶，品牌早前推出的一款藍金色腕錶就相當得我歡心。這枚BR 05 Blue Gold完美地展現了品牌實用功能結合簡潔美學的特質，緞面打磨及拋光的18K玫瑰金錶殼，與深藍放射線紋錶盤對比含蓄，鑲飾鍍玫瑰金數字及時標與鍍18K玫瑰金鏤通時分針填上Super-LumiNova夜光物料，確保幽暗環境的易讀性能。

腕錶造型與顏色時尚絕不老套，可以配襯輕鬆型格的造型。(圖片來源：Bell & Ross)

18K玫瑰金鑲藍寶石玻璃錶背可見BR-CAL.321自動機芯與360°上鏈擺銳的造工，寶藍色錶盤與溫潤的玫瑰金色調，配合出時尚優雅的氣派。

腕錶除了配襯緞面打磨及拋光18K玫瑰金鏈帶，亦可選深藍色菱紋橡膠帶。(圖片來源：Bell & Ross)

腕錶除了配襯緞面打磨及拋光18K玫瑰金鏈帶，亦可選深藍色菱紋橡膠帶，兩款錶帶皆配緞面打磨及拋光18K玫瑰金摺扣。我自己就偏愛平面打磨與拋光倒角潤飾一絲不苟的鏈帶款，40毫米錶殼與之配襯之下，鏈帶的弧度也兼顧人體工學，考量特別貼服。

40毫米錶殼與鏈帶配襯之下，鏈帶的弧度也兼顧人體工學 考量特別貼服。(圖片來源：Bell & Ross)

腕錶造型與顏色時尚絕不老套，可以配襯輕鬆型格的造型，讓你可以像法國空軍一樣，「靚到曉飛」﹗