Tudor帶領世界冠軍在嚴酷環境中追蹤鯨魚　漆黑中如何準確報時？

不少高級腕錶製造廠對社會責任都非常重視，對於各種科研、藝術或慈善項目都會投入支持。Tudor最近就夥拍世界自由潛水冠軍Morgan Bourc'his攜手開啟一項最新創舉，從地中海的溫暖水域，到挪威的冰冷峽灣，深入探尋鯨魚蹤影，拍攝紀錄片《La Quête du Sauvage（深入海洋 探秘自然）》。

Morgan Bourc’his作為法國國家隊隊員，他於2008年及2013年分別榮獲固定配重無蛙鞋(CNF)世界冠軍。(圖片來源：Tudor)

Morgan Bourc’his這位擁有多項世界冠軍榮譽的傑出運動員兼Tudor品牌好友，會在此紀錄片中化身為自然的觀察者，擔綱紀錄片的攝製者，潛入可能是最嚴酷的深海環境中拍攝，與我們星球上最巨型的海洋生物進行近距離接觸。

Morgan Bourc’his跟隨北歐巨鯨去深入探索人與原始自然的關係。(圖片來源：Tudor)

陪著Morgan潛入各個深海的，將會是Tudor最專業的Pelagos系列潛水腕錶。

陪同Morgan於深海探險的Pelagos潛水腕錶。(圖片來源：Tudor)

Pelagos的鈦金屬錶帶配備一個專利鋼摺扣，內置自動調節彈簧裝置，使錶帶可以在潛水時任意調校。

鈦金屬單向旋轉外圈陶質字圈上面，其刻度會黑暗中發出藍光。(圖片來源：Tudor)

Pelagos的指針被收藏家稱為「雪花」，時針飾以獨特的尖方形，讓佩戴者一瞥便能分辨出時針與分針，是Tudor自1969年起生產的潛水錶標誌特色。此外，系列皆由錶廠自家製造的機芯MT5612所驅動，機芯動力儲備長達近70小時，這意味著佩戴者即使在週五晚上除下腕錶，直至週一早上才戴上，亦無需重新上鏈。除了時針、分針及中央秒針功能外，3點鐘位置設有瞬跳日曆窗。

Pelagos潛水腕錶正是潛水員們的最佳拍檔。(圖片來源：Tudor)

最重要的，是Pelagos保證防水達500米，並配備排氦閥門，是「飽和」潛水時保護腕錶的必備裝置。最後，在鈦金屬單向旋轉外圈陶質字圈上面，其刻度皆發出藍光，即使身處視野極為惡劣的環境，也可辨讀腕錶上的顯示。